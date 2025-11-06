No queremos ser Bruce Lee, queremos cuidar en paz

La filosofía de Bruce Lee fue una llamada a la flexibilidad mental y física, a la autenticidad y a la búsqueda constante de la superación personal más allá de cualquier sistema o dogma preestablecido, y aunque suene muy profundo, les diré algo, las sanitarias no queremos ser Bruce Lee.

Es complicado visibilizar una lacra y concienciar a la población con la actitud de promover un cambio social si no se muestra una realidad espantosa: las agresiones por parte de pacientes y sobre todo, familiares, que vivimos continuadamente los sanitarios y sanitarias. De poco sirve un gesto de protesta si la prioridad de la sociedad no es que tanto la sanidad como la educación sean absolutamente preponderantes. Ayer leía atónita la nota de prensa emitida por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, que tanto y tan bien nos ampara.

El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia ha celebrado la I Jornada de Autodefensa para enfermeras, impartida por agentes de la Guardia Civil y con la colaboración del Ayuntamiento de la capital que ha cedido las instalaciones para realizar esta formación.

La jornada tiene como objetivo dotar a las enfermeras y enfermeros de herramientas prácticas y estrategias de prevención ante situaciones de agresión en el entorno laboral, tanto en hospitales como en centros de atención primaria.

El programa combina formación teórica y práctica. La parte teórica aborda la identificación de situaciones de riesgo y la gestión emocional ante posibles conflictos; mientras que la parte práctica se ha dedicado a aprender técnicas básicas de control y autoprotección adaptadas al ámbito sanitario.

Los agentes de la Guardia Civil han destacado la implicación, compromiso y actitud proactiva de las asistentes durante la jornada. Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermería, Amelia Corominas, ha hecho hincapié en la necesidad de arbitrar entre todos herramientas que permitan acabar con la violencia hacia nuestras enfermeras y enfermeros (Murcia, 4 de noviembre).

La profesión sanitaria se ejerce desde una perspectiva humanitaria y compasiva, el compromiso queda patente desde el primer segundo en el que se tiene delante a un paciente. Nuestra ética no contempla otra disciplina que no sea la filantrópica y misericorde. Y mantenemos firmemente que jamás la violencia verbal o física hacia quien te cuida, justifica nada.

Me permito repetir en este texto las palabras más bonitas, el piropo más certero que nunca me dijeron, y fue el inmenso Jorge Drexler (médico además de un gran músico) quien lo hizo una vez que acudió a una de mis sesiones musicales: «En el hospital ayudas a curar cuerpos enfermos, pero en este espacio, sanas almas». A pesar de las vicisitudes ocurridas, a pesar de la crueldad que siempre nos toque vivir. Ojalá una sociedad capaz de respetar a quien tiene como única misión cuidar, los datos muestran un aumento constante en las agresiones. Siete de cada diez enfermeras han sufrido una agresión física o verbal por parte de pacientes o familiares . ¿Y saben algo? No queremos ser Bruce Lee, basta ya.