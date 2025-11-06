No hay futuro tecnológico sin captura de CO2

Estamos en proceso de dar otro salto tecnológico cuantitativo de enormes dimensiones. No de trata de la Inteligencia Artificial generativa, que será casi una nota a pie de página en el conjunto de innovaciones que se avecinan, empezando por los vehículos autónomos y siguiendo por los robots humanoides dotados de inteligencia operativa superior a la humana. Entraremos sin duda en una era de sirvientes robóticos en los que los seres humanos encontraremos sin duda un hueco estelar en el que el sudor que corra sobre nuestros cuerpos será por el ejercicio físico voluntario en nuestro deporte favorito. Después de una transición probablemente caótica, eso es lo que nos espera.

Todo eso no será posible sin aumentar sustancialmente el consumo de energía. Lo hemos visto en cada salto tecnológico. El tren o la revolución industrial no hubieran sido posible sin el carbón necesario para producir el vapor de agua que movería las locomotoras y los telares mecánicos. Y la electrificación fue posible con ese mismo carbón y después con el petróleo que empezó a manar espontáneamente primero y artificialmente después de los depósitos del período Carbonífero. Después el ser humano tuvo acceso a una fuente ilimitada de energía a través de la fisión del átomo, pero esa promesa de energía estable y barata se vio frustrada por los arcanos indescifrables de los prejuicios humanos, y así estamos. Las energías renovables como la solar y la eólica han acudido en ayuda de la estulticia de nuestra civilización y del daño autoinfligido a nuestro progreso gracias a que no generan residuos ni víctimas, al menos aparentemente.

El punto de situación en que está el salto a la Inteligencia Artificial, una devoradora insaciable de energía como estamos comprobando, necesita todas las fuentes de disponibles y otras más en proceso de invención, como la energía nuclear de fusión. Los centros de datos necesarios para alimentar a la bestia cada vez más inteligente, hacen que nada que pueda producir un julio de energía esté de más, incluidas las energías fósiles. Por eso no hay alternativa a consolidar la CCS en los procesos productivos y la captura directa de CO2 de la atmósfera.