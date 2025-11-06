Begoña Gómez: ¡A por ella, oe, a por ella, oe, a por ella eoe!

El Juez Peinado estrecha el cerco sobre la mujer del Presidente, y ha pedido a la UCO que investigue si la presidenta consorte, en su etapa de la E.G.B. hacía ya uso de su autoridad y abusaba de su posición, ella ya sabía que llegaría lejos con su Pedro, quitaba los bocadillos a sus compañeras.

El Juez sospecha que podría ser una práctica habitual que Begoña Gómez se hiciera con tan preciado botín para dárselo a las mujeres que daban masajes en la empresa del padre, ya que este no las tenía ni tan siquiera dadas de alta a la Seguridad Social.

Con este paso, ya nadie se atreve a poner en duda la profesionalidad del Juez Peinado, el cual sigue poniendo denuncias a todo aquel que se atreva a cuestionar su ‘persecución’ y lo entrecomillo juez para que no se enfade conmigo, contra una mujer que sigue pidiendo a gritos entrar en la cárcel por todo lo que ha hecho.

Lo de Mazón, para Peinado, es una tontería comparado con lo que ha hecho la mujer del Presidente, y es que sería la primera vez que un empleado público o pública, utiliza un correo electrónico oficial para temas particulares.

Nunca verán ustedes a un funcionario o funcionaria aprovechar el desayuno para acercarse al mercado a comprar lechugas, o unas zapatillas para estar en casa, ni tampoco conocerán a nadie que haya hecho un par de fotocopias para su hijo en una fotocopiadora pública. Es lógico por tanto pensar que si alguien ha enviado en los últimos diez años veinte o treinta correos electrónicos desde un ordenador público, se merece un castigo ejemplar.

No sé muy bien, pero 20 latigazos, podría ser una buena reprimenda y un aviso a navegantes, por eso sería bueno que quien impusiera el castigo, merecido por supuesto, fuera un profesional de la judicatura, no vaya a ser que nombremos a un tribunal popular y terminemos lapidando a Begoña Gómez en la Plaza de Colón, que todos sabemos que esos tribunales los carga el diablo.

Así que no me queda otra que seguir animando al Juez Peinado y su cruzada particular. ¡Cuánto mejor no iría a todos si hubiera una docena, o dos, de Peinados por el mundo!

Mientras su señoría sigue con su ‘obsesión’ llegan las ‘Memorias de Juan Carlos’, lo que le faltaba a este país.

El Emérito se lamenta que es el único español que no cobra nada del erario público después de 40 años de servicio, así que lo mismo un día de estos lo ven ustedes entre regata y regata haciendo cola en el SEPE para solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

De alguna manera habrá que pagar los viajes en avión privado, digo yo, o el alquiler de apartamento que tiene en Abu Dabi, y es que al dejarlo sin salario público no le puede dar ni cincuenta euros a Froilán para que se vaya el fin de semana con sus amigos por la noche madrileña.

Ya solo nos falta que salga Abascal pidiendo a los españoles de bien que le hagamos un bizum al emérito, o mejor aún, que abra una cuenta en la Fundación que preside Santiago y paguemos sus gastos haciéndole un crowdfunding a Su Majestad, todo lo que haga falta para que pueda venir sin problemas a las Rías Gallegas a pasearse en su Bribón IV, como hace todo jubilado que no se va a los viajes del IMSERSO.

Lo mejor de todo es ver como los que durante años callaron los trapicheos de Juan Carlos, medios de comunicación incluidos, y que todos se auto declararon Juancarlistas antes que monárquicos, y que clamaban a los cuatro vientos que el marido de Sofía no era como el suegro de ella, son los mismos que ahora lo critican y se aferran y declaran felipistas, y que vuelven a publicar: ‘Felipe no es como su padre’. Todo sea por no votar lo que quieren los españoles.