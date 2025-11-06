El alcalde que tocó a tu timbre

Una vecina de Jackson Heights abrió la puerta esperando un repartidor y se encontró con un político. «Nunca antes un político me tocó el timbre», dijo después. En esa frase, casi doméstica, cabe todo: el cansancio con la política que no se acerca y la ternura que despierta cuando alguien lo hace. Por eso Mamdani, hijo de un ugandés y una india, exrapero y socialista, ha ganado la alcaldía de NYC. En la ciudad del ruido, alguien volvió a escuchar.

Mandani, 34 años y un programa que no se esconde. Congelamiento de alquileres, transporte gratuito, guarderías universales, supermercados públicos, atención garantizada a personas trans, seguridad comunitaria. Lo que otros llamarían utopía, él lo llama presupuesto: política sin intermediarios, con la piel del día a día. Ha prometido pan, metro y un poco de aire limpio. Eso, hoy, ya es una revolución.

Trump, incapaz de soportar la realidad cuando no le pertenece, intentó su truco final: pidió el voto para Cuomo, el exgobernador demócrata derrotado en las primarias que se presentó como independiente. Quiso dividir, confundir, fabricar un espejo sin reflejo. Le salió mal. Y se marchó con un pequeño ‘paluego’ de vanidad en la boca, ese sabor metálico que deja el poder cuando lo muerde la derrota.

Trump nació en Nueva York y creció convencido de que el ruido era una forma de autoridad. Mamdani acaba de recordarle que a veces la historia también se escribe bajando el volumen.

Mamdani no prometió milagros. Tocó puertas, habló con gente, movilizó 26.000 voluntarios que recorrieron 650.000 hogares. En la ciudad de los rascacielos y Wall Street, alguien decidió volver al timbre, al detalle simple de estar presente. A veces el futuro se disfraza de gesto pequeño: alguien que llama a tu puerta para hablar de alquileres mientras tú intentas que no se te queme la cena.

Su triunfo no es una anécdota municipal. En ese país que coquetea con el aislamiento, representa la posibilidad de volver a pensar la convivencia. La metrópolis del capitalismo ha elegido a un alcalde musulmán. La ciudad que hizo del dinero su idioma vuelve a hablar de comunidad y de situaciones materiales para poder vivir, aunque suene a novela de Dickens.

Sigue la estela de Sadiq Khan en Londres y confirma una idea incómoda: las democracias necesitan migración para seguir respirando, un mundo abierto donde el color de la piel o el credo no definan el derecho a pertenecer. Y mientras tanto, aquí seguimos jugando a la autarquía moral, levantando murallas invisibles contra quienes vienen de fuera. Qué tristeza tan antigua.

Mamdani tiene la ciudad más observada del mundo entre las manos y la misión más difícil de todas: no traicionar a la esperanza.

Nueva York lo sabrá pronto. Pero anoche, por un instante, el mundo entero creyó que la política aún podía tocar el timbre sin que sonara una notificación de WhatsApp.

Y que, por una vez, esa notificación no traía una mala noticia.