Voces femeninas de ayer y de hoy

La cultura murciana tiene cada vez más voces femeninas, donde la diversidad es una característica. En espacios distintos y casi al mismo tiempo se ven y oyen las voces de mujeres que se reivindican por su contribución en el pasado y el presente. El claustro renacentista del antiguo monasterio mercedario, felizmente integrado en la Facultad de Derecho de la UMU, ha colgado unos perfiles fotográficos y biográficos de históricas figuras como Hanna Arendt, influyente filósofa de la condición humana; Francess Glessner médica forense que reproducía los asesinatos en casas de muñecas; Elisabeth Noelle-Neumann, teórica del silencio excluyente para quienes no siguen la opinión pública; Gloria Begue Cantón, magistrada con sentencias normalizadas como la autonomía universitaria; y las expertas criminólogas en la actualidad Beatriz de Vicente y Paz Velasco.

En la Fundación Cajamurcia se ha celebrado un ciclo de mujeres que tienen algo y mucho que decir (y han dicho) englobadas bajo la denominación Voces de Mujeres que Transforman. Es el segundo que la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia ha reunido con las palabras sonoras de cuatro premiadas en sus respectivos ámbitos profesionales, que rompieron el consabido techo de cristal. Lola López Mondéjar (Premio Anagrama de Ensayo, 2024), exitosa escritora murciana y escrutadora de la psique, tituló la conferencia «Un bla, bla, bla, sin relato»; con premonitorio nombre de pila, la ilustradora Ilu Ros (Premio al Libro mejor editado, Ministerio de Cultura, 2022) habló de «La autobiografía como medio creativo»; original fue la astrónoma Amelia Ortiz Gil (Premio de divulgación Europlanet, 2019) que comentó quiénes fueron las «Pioneras de la exploración espacial»; y cerró la historiadora Anna Caballé Masforoll (Premio Nacional de Historia de España, 2019) con «La vida no es un escenario». Voces en femenino que dan continuidad a los ecos del pasado año, cuando se escucharon a otras cuatro premiadas en danza (Rafaela Carrasco), la investigación del cáncer (Ángela Nieto), la escritura del teatro (Paula Carballeira) y la investigación realizada por Josefa Ros acerca de «La utilidad del aburrimiento». Y como no hay dos sin tres, todas las que se propongan serán bienvenidas y bien escuchadas. Voces diversas que resuenan aún, amplificadas con otro reciente evento de muy variada temática que bajo el título «Femenino Plural» se celebra desde finales de octubre hasta marzo siguiente en las dependencias de la UMU.

Seguimos a la escucha de la pluralidad y diversidad femeninas a través del poder social de las palabras de estas mujeres que miran, piensan y crean para concienciar a otras y otros. Me queda la palabra, en verso de Blas de Otero. Las palabras son un arma poderosa: sólo hay que saber elegirlas y transmitirlas para ser bien recibidas.