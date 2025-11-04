Valencia, en manos de gente que volvería a meter en la cárcel a Miguel Hernández

Hace unos días, el pasado 30 de octubre se cumplían 115 años del nacimiento del poeta de Orihuela, ese día un grupo de mujeres y hombres realizaron la primera Marcha Hernandiana, desde Orihuela hasta la pedanía murciana del Rincón de Beniscornia, lugar de nacimiento de Juan Cano Ballesta, una de las personas que mejor conoce la obra del poeta oriolano, y que ya en 1962 leyó en una universidad alemana (y en alemán) su tesis doctoral sobre el poeta.

Hoy, cuando ya hemos cumplido un cuarto del siglo XXI la figura del poeta sigue dando que hablar, y vuelven a aparecer algo más que fantasmas que quieren que sea la fuerza, el odio y el miedo los que deambulen como alma en pena por nuestras calles y barrios, nuestras plazas y ciudades.

Gente que no solo, por ignorancia la mayoría de ellos, pretenden volver a ensalzar a un dictador asesino, sino que quienes los dirigen y envían mensajes llenos de rencor, ponen frente a nosotros, en el centro de nuestras frustraciones y desesperanzas, a quienes buscan un futuro lejos de miseria y hambre, de guerras y violaciones, haciéndonos creer que son los culpables.

Curiosamente la extrema derecha vuelve a por sus fueros en este nuestro país, que otra cosa no, pero de dictaduras y emigración, pocos países nos pueden dar lecciones, pero parece que no aprendemos, ya lo dice el dicho popular español: ‘El hombre es el único animal que tropieza dos y tres veces en la misma piedra’.

Quizás lleve razón aquel que dijo: "Quien olvida su pasado, está condenado a repetirlo", y es que una de nuestras asignaturas pendientes, uno de nuestros pecados capitales, fue sacar de las aulas nuestra propia historia y lo que supuso que el fascismo triunfara en España.

Esos que apuntan al inmigrante, que odian al diferente, que quieren volver a meter a patadas y empujones a quienes quieren amar sin distinguir ni el color de la piel ni el sexo, que apuestan por que la sanidad pública no sea universal, sino que vuelvan las Casas de Socorro y la Beneficencia, que haya una educación basada en la cultura nacional católica para unos, escuelas divididas entre hombres y mujeres para otros, o que la educación vaya por barrios, son los mismos que no solo volverían a meter en la cárcel a Miguel Hernández, sino que lo dejarían morir al otro lado de las rejas.

Ahora, tras conseguir los valencianos y valencianas que no siga al frente de la Generalitat un miserable, mezquino y mentiroso, el destino y el egocentrismo, han querido que el gobierno autonómico de cerca de cinco millones y medio de valencianos y valencianas, esté en manos de la extrema derecha, los mismos que por negar, niegan hasta el cambio climático y la violencia de género.

Que hoy, cuando se cumplieron 110 años del nacimiento del poeta, la concejalía de cultura en Orihuela esté en manos de Vox, es como bailar sobre la tumba del poeta. Ni una de las ciudades con más historia y bonitas del mediterráneo, ni la figura del propio autor, se merecen este insulto y esta inmoralidad.

Pero como bien sabemos, el refranero español tiene respuesta para casi todo: "Errar es humano, rectificar de sabios".

.