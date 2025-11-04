La película que tienes que ver, espóiler incluido

Ni Pedro Almodóvar, ni los Javis, ni puñetas. Acaba de consolidarse con su tercera producción la que para mí ha demostrado ser la mejor directora de cine que la industria de nuestro país ha alumbrado en, al menos, la última década. Me refiero a Alauda Ruiz de Azúa y a su último estreno titulado Los domingos, un título por sí solo que es una declaración de intenciones sobre la asepsia y equilibrio que impregna la película a lo largo de su intensa narrativa. Una intensidad que solo en los momentos precisos se convierte en expresiones de emoción por parte de los increíblemente comedidos actores. Si algúna vez alguien duda de que el director, o en este caso la directora, es la principal responsable de la expresión actoral, esta película lo pone en evidencia poniendo en valor a actores bastante vistos previamente y dotando de la máxima credibilidad a la extraordinaria nueva actriz que protagoniza la cinta.

Aparte de la eficacia de los actores, el mayor y evidente mérito de la cinta es el tratamiento que da el guion al conflicto intelectual y emocional que constituye el núcleo de su argumento: una adolescente que reivindica su voluntad y su derecho a responder a una llamada vocacional para monja de clausura. El caso es que la narración huye como de la peste de tomar partido, pero al mismo tiempo fuerza al espectador inadvertido a tomarlo por sí mismo todo el tiempo. No hace falta haber vivido una situación parecida -como es mi caso- para hacerse una idea de la violencia moral que supone tener que aceptar o combatir la decisión de un hijo o una hija adolescente manipulada por una poderosa institución como la Iglesia católica y sus agentes -el joven cura y las viejas monjas- que utilizan todos sus recursos para implantar en la mente de la protagonista una fantasía religiosa que comprometerá su futuro de forma irremediable. Por lo que se deduce de la película, la protagonista toma los votos siendo mayor de edad, pero eso no disculpa el lavado de cerebro a la que es sometida en los años precedentes. Pero te animo a verla y muy probablemente y tu conclusión será distinta de la mía.