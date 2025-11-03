La pinza PSOE-Vox daña a la Región de Murcia

Lo llevábamos advirtiendo desde hace tiempo, ante la incredulidad de muchos que no entienden que partidos políticos, al menos teóricamente, tan distanciados ideológicamente pudieran llegar a acuerdo alguno. Pero el tiempo, por desgracia, nos ha terminado dando la razón. PSOE y Vox vienen trazando una estrategia común basada en un objetivo fundamental, que ambas formaciones comparten al cien por cien: atacar y desgastar al Partido Popular.

Desconocemos si las sinergias alcanzan el extremo de que el mismísimo Bolaños imparta consignas e incluso órdenes a la sede de Vox en Madrid. Pero lo que sí es cierto es que aquí en la Región de Murcia esas extrañas coincidencias se manifiestan con especial intensidad. Se ha llegado al punto de que la pinza PSOE-Vox contra el PP se muestra ya sin ningún disimulo.

Primero fueron los incidentes en Torre Pacheco y la polémica de Jumilla, ‘serpientes de verano’ en los que Vox y PSOE se retroalimentaban en los mensajes: unos prendían la mecha y otros le echaban gasolina. Después, con sus extraños acuerdos durante la tramitación de las leyes de Simplificación Administrativa y VTC. A continuación, cuando acordaron en la Asamblea Regional someter al bloqueo al Gobierno regional, haciendo coincidir los plenos de control con el día en que se celebra el Consejo de Gobierno, y romper la proporcionalidad salida de las urnas en la presentación de iniciativas de los grupos parlamentarios.

Cabría preguntarles a los votantes de Vox si esta es la política que esperaban de los representantes a los que han elegido: debilitar a un Gobierno de centro-derecha en la Región haciendo frente común con el PSOE más sanchista de España. Un sanchismo, por cierto, cuyas alertas acerca del supuesto peligro de la que llaman ‘extrema derecha’ han dejado de tener credibilidad: a la hora de la verdad, unen fuerzas con los xenófobos y racistas, con los machistas, con los ‘fascistas’, como ellos les califican, en su estrategia de oposición sin cuartel.

Pero ha sido con su voto en contra del decreto de vivienda asequible como ha quedado más patente el plan común de PSOE y Vox de boicotear por tierra, mar y aire la acción del Gobierno regional. Estrategia que busca perjudicar al Partido Popular, pero que en realidad termina dañando a los ciudadanos de la Región de Murcia. En este caso, especialmente a los miles de jóvenes y familias de la Región, que han recibido un sonoro bofetón de la pinza PSOE-Vox en su pretensión de abofetear al PP. Porque este ‘no’ de PSOE y Vox no castiga al Gobierno regional, sino a los jóvenes que no pueden dejar la habitación de su casa; a las parejas que no encuentran vivienda para alquilar; a las familias que necesitan una vivienda adaptada a sus necesidades.

Además, Vox tendrá que explicarles a sus votantes por qué han optado por seguir bajo el amparo de una ley diseñada por Bildu, ERC y Podemos, que encarece y encoge el mercado sobre todo del alquiler, y no por una ley regional pionera, ambiciosa, y que permitiría construir 25.000 viviendas en los próximos años.

Una vez hecho el daño, no es creíble que PSOE y Vox ofrezcan ahora mano tendida; los unos, tras años de promesas incumplidas, y los otros, tras salir en espantada de un Gobierno regional en el que, por cierto, tenían las responsabilidades sobre vivienda. Frente a quienes quieren convertir este debate en un combate contra el Partido Popular, nosotros venimos a resolver, no a destruir; a sumar, no a bloquear.

Mientras la pinza PSOE-Vox solo busca pescar en el río que ellos mismos revuelven, el Partido Popular seguirá trabajando por y para los ciudadanos de la Región, por y para mejorar su calidad de vida, por y para resolver los problemas que realmente les preocupan. No nos van a distraer de ese objetivo.