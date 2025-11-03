Miras: fantasmas que superan Halloween

La Asamblea Regional se ha convertido en el plató de rodaje de las películas de fantasmas de López Miras. Películas con mucho humo, mucho teatro y fantasmadas que no entretienen ni las tardes de domingo.

El último peliculón fue el viernes, cuando el PP proponía ceder suelo público a cambio de presuntas viviendas asequibles. Viviendas al módico precio de 170.000 euros los 90 m2. Una propuesta que daba más miedo que risa, porque el precio de las ‘viviendas asequibles’ está muy por encima del precio medio de la vivienda en la Región de Murcia.

Idealista sitúa el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en la Región en 1.555 euros el metro cuadrado y Fotocasa lo eleva hasta 1.700 euros. Según Idealista una casa de 90 metros cuadrados cuesta 139.000 euros y según Fotocasa cuesta 153.000. En el decreto-ley que quería aprobar el PP, se oferta la vivienda supuestamente asequible a 1.840 euros el metro cuadrado, o lo que es lo mismo, a 170.000 euros la casa de 90 metros. No hay persona que no se ría con esa propuesta de López Miras, porque eso no es asequible para nadie.

Los años de López Miras al frente del Gobierno regional destacan por su nulo interés en políticas de vivienda. Prueba de ello es que el total de vivienda pública construida por el Gobierno regional ha sido CERO. En ese tiempo el Gobierno de España ha construido 911. 231 viviendas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 111 del Plan Estatal 2022-2025 y 569 del Plan de Recuperación. 911 viviendas de Pedro Sánchez frente a las 0 de López Miras.

Su incapacidad de gestión ha hecho que hoy seamos la comunidad donde más sube el precio de la vivienda y del alquiler. Desde 2018 sólo se le conocen dos medidas en materia de vivienda: bloquear los fondos del Bono Alquiler Joven del Gobierno de España y el Aval Joven que apenas ha superado los 600 beneficiarios desde 2021.

Dos medidas que, junto a no construir ni una sola vivienda pública en los últimos siete años, han provocado que acceder a una vivienda en la Región de Murcia sea más difícil que viajar de Corvera a Mánchester.

La gestión de López Miras está llena de fantasmadas y como buena peli de tarde te aburre tres minutos después de despertar de la siesta. Después de 30 años de Partido Popular en el Gobierno regional, por primera vez, ha perdido la votación de un decreto-ley en la Asamblea. Es el precio de un presidente que trabaja poco y que no dialoga con nadie. Jugar con un tema tan sensible como la vivienda sin pactar y sin acuerdo no se le ocurre ni al peor de los gobernantes.

López Miras pretendía sacar adelante un decreto de vivienda asequible sin una sola medida para bajar el precio de los inmuebles, cuando ese es el principal problema de la gente que no puede pagarlos. Ni la entrada, ni los avales, ni las fantasmagóricas cantidades que cuesta una casa ahora mismo.

Preocupándose por el problema de la vivienda en la Región de Murcia, el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, ofreció los votos del Grupo Parlamentario Socialista para sacar adelante el decreto, siempre y cuando incluyera estas tres medidas que bajaran el precio de la vivienda: garantizar que el suelo público donado sea público siempre evitando la especulación, destinar al menos el 30% de la vivienda asequible a alquiler barato y duplicar los fondos destinados al Aval Joven.

¿En contra de qué está López Miras? ¿De que haya viviendas públicas y no se especule con lo de todos? ¿De bajar el precio del alquiler? ¿O de que el aval llegue a más gente?

Si López Miras quiere solucionar el problema de la vivienda en la Región de Murcia puede contar con el PSOE, pero antes tendrá que sentarse con el líder de la oposición, Francisco Lucas, y negociar las medidas que se aprueben en la Asamblea.

No estamos en una dictadura y las épocas de las mayorías absolutas del PP, en esta Región, ya son historia.

Los socialistas seguiremos trabajando para que las películas de fantasmas de López Miras se conviertan en premios Goya.