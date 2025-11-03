Junts per el bloqueo

El Gobierno de Fernando López Miras tiene ya sobre la mesa el dibujo de la situación para los próximos dos años con dificultades que se irán acentuando conforme se acerque el periodo electoral: sus propuestas parlamentarias, al menos las de gran calado y que definen una gestión política, serán rechazadas. Tanto PSOE como Vox y Podemos-IU le susurran en cada sesión: tenemos la mayoría absoluta.

La aprobación de los Presupuestos con la colaboración pasiva, pero muy condicionada de Vox, fue un espejismo. Una botella de oxígeno que debe ser utilizada de manera muy racionada y que contribuye a la supervivencia, no solo del Gobierno, sino también del Grupo Parlamentario de Vox para permitirse ahondar en la conformación de unas políticas difrenciadas de las del PP, que son las que le permiten seguir aumentando sus expectativas. «Tráeme propuestas para que las rechace y exhibir así que no somos el vagón de cola de los populares», parecen advertir.

Esta actitud de Vox le hace coincidir con la del PSOE, que tiene la legitimidad de ser la oposición neta al PP, pero que por sí sola, ni aun en compañía de Podemos-IU, serviría para neutralizar la acción del Gobierno. Por tanto, para que sea efectiva, sus escaños han de sumarse a los de Vox, y éstos, que no necesitan al PSOE para bloquear al PP, desdeñan la imagen de ‘la pinza’, pues se bastan por sí solos para noquear a López Miras. El hecho de que coincidan en las votaciones a la contra, sin embargo, deja una extraña sensación, que el Gobierno intenta vender como una alianza contradictoria entre ideologías políticas radicalmente distintas.

Pero esto es una cuestión de imagen, porque si atendemos al subtexto por el que colinciden en el rechazo de las propuestas del PP, cada partido esgrime razones muy distintas. PSOE y Vox no podrían aprobar conjuntamente una Ley de Vivienda, cosa factible por la suma de sus escaños; ni siquiera PSOE y Podemos-IU tendrían fácil llegar a un acuerdo, que los primeros rechazaron en esa cuestión, a la vez que la portavoz de la coalición de izquierda, María Marín, criticaba por igual las soluciones del PP murciano y las del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre los tres grupos de la oposición solo cabe una colaboración en negativo, aunque el término colaboración no sea admitido por ellos; en cualquier caso se trataría de coincidencias por motivos radicalmente distintos.

Vox, ya lo he dicho, intenta expresar sus diferencias con el PP, política que, según sus cálculos, les ofrece más rédito que el mero seguidismo o la concertación. Pero el PSOE, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ve en la situación de bloqueo propiciada por Vox, una oportunidad para intentar seducir a López Miras hacia una posición de diálogo. Lo dijo con toda claridad el portavoz socialista en el debate sobre la vivienda: «A partir de ahora, si López Miras quiere rebajar el precio de la vivienda, tendrá que sentarse con Francisco Lucas, y negociar». Ni siquiera con el Grupo Parlamentario Socialista, sino al más alto nivel de la dirigencia de ambos partidos.

El PSOE busca protagonismo, aislado como estaría si no fuera porque la conversión de Vox en un partido de sistemática oposición dejaría a su grupo en una fuerza testimonial. Los socialistas quieren que López Miras los tenga en consideración para superar el obstruccionismo de Vox. Ya lo intentaron con los Presupuestos, para cuya aprobación decían prestarse incondicionalmente a fin de evitar los condicionantes de Vox. Pero una ‘pinza’ contra Vox entre PP y PSOE daría mayores alas a los abascales, cuyo discurso deplora el bipartidismo. Así, el presidente se encuentra entre la espada y la pared. Nadie dijo que le fuera resultar fácil. Tal vez debería ensayar el diálogo con los socialistas para reafirmar que no le tiene miedo a Vox y salvar algunas de sus políticas, si es que esto fuera lo importante. A fin de cuentas, las enmiendas que sugería el PSOE, aunque añadían matices importantes a su Ley de Vivienda, no eran en modo alguno extravagantes. Sobre el papel, parecían más compatibles que los criterios que enunciaba Vox.

Sin embargo, en este tipo de ‘coincidenas casuales’ entre PSOE y Vox hay algún caso que parece venir más a molestar que a marcar diferencias. Por ejemplo, es poco entendible que hayan compartido la iniciativa para fechar en los jueves las sesiones parlamentarias de control al Gobierno, a sabiendas de que es el día establecido desde el inicio de la legislatura para las reuniones del Consejo, incluso cuando Vox estaba incluido en él. Cambiar el día de la celebración del Consejo arrastra consigo la recolocación a lo largo de la semana de las reuniones previas de preparación y otros trabajos, algo funcionalmente innecesario. Parece lo que es, una decisión caprichosa con el único horizonte de incordiar, a no ser que tenga por objeto salvar los viernes, día lógico para revisar en sesión de control el trabajo semanal del Gobierno, a fin de que los diputados vaquen.

La oposición radical al Gobierno por parte de Vox se asemeja a la reciente ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no se cuelga del incumplimiento de los acuerdos presupuestarios con López Miras, sino de una estrategia de partido. Esto, además de los cálculos para reforzar la identidad, conlleva a su vez riesgos, también para el PSOE, y es que la sociedad perciba que se entra en una etapa de difícil gobernabilidad a causa de juegos de interés electoral futuro. Pero el mensaje para López Miras es claro: debería dialogar a diestra y siniestra. No tiene otra.