Un camarero atiende una terraza. / L. O.

El mapa de este artículo recoge la evolución de la población activa, el total de ocupados y el de parados por comunidades autónomas en el tercer trimestre de 2025, según los datos facilitados por el INE en su publicación de la EPA. La población activa se ha situado en 25.000.300 personas, con un incremento de 547.000 respecto a 2024 (un 2,24%).

El total de ocupados asciende a 22.387.100 personas, lo que supone un aumento del 2,42% y 529.200 nuevos ocupados en comparación con 2024.

El número total de parados se sitúa en 2.613.200, lo que supone un incremento de 17.700 personas respecto a 2024. Sin embargo, la tasa de paro se ha reducido, al pasar del 10,61% al 10,45%, aunque seguimos duplicando prácticamente la media de la Unión Europea.

El mapa ofrece una panorámica de la realidad nacional en cuanto a la tasa de paro registrada por la EPA en el tercer trimestre de 2025. Todas las comunidades, desde Madrid e incluyendo Baleares, se encuentran por debajo de la media nacional, mientras que el resto están por encima del 10,45%.

Lideran las comunidades con menor tasa de paro Baleares (5,57%) y el País Vasco (6,98%). Les siguen, con tasas entre el 7,00% y el 8,00%, Navarra, La Rioja, Cantabria, Madrid y Galicia; y con tasas entre el 8,00% y el 9,00%, Cataluña, Aragón, Castilla y León y Asturias (9,03%).

Empleo y paro por comunidades autónomas según la EPA del tercer trimestre de 2025. / L. O.

Por encima de la media nacional se sitúan la Comunidad Valenciana (11,73%), Castilla-La Mancha (12,55%), la Región de Murcia (12,91%), Extremadura (13,58%), Canarias (14,59%) y Andalucía (15,27%). Muy alejadas quedan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según los datos de la EPA, la Región de Murcia ha incrementado en 28.900 el número total de ocupados respecto a 2024, al pasar de 671.900 a 700.800 en el tercer trimestre de 2025. Esto supone un crecimiento del 4,30%, muy por encima del 2,42% de aumento del empleo a nivel nacional, y representa haber pasado del 3,07% del empleo total nacional en 2024 al 3,13% en el tercer trimestre de 2025.

En cuanto al número total de parados en la Región, se ha vuelto a los 103.900 registrados en 2024, aunque en términos porcentuales sobre el total nacional se ha pasado del 4,00% al 3,98%. La tasa de paro ha descendido del 13,40% en 2024 al 12,91% en el tercer trimestre de 2025, reduciendo el diferencial con la media nacional, que en 2024 era de 2,79 puntos, hasta los 2,46 puntos actuales.

Si analizamos la realidad nacional del tercer trimestre en relación con el segundo, se constata que el número total de ocupados ha aumentado en 118.400 personas, mientras que la tasa de paro también ha crecido ligeramente hasta situarse en el 10,45%, lo que evidencia la importancia del sector turístico en la economía española.

Dicho esto, conviene tener en cuenta que la tasa de temporalidad continúa en torno al 27,00%, como ha advertido la Unión Europea, así como la pérdida continuada de trabajadores autónomos —semilla y motor del emprendimiento—. Un acuerdo nacional resulta absolutamente necesario para que el crecimiento macroeconómico se traduzca también en crecimiento social y económico para las familias y, de manera especial, para los jóvenes.

El pasado 25 de octubre, La Opinión publicaba una excelente noticia con el titular: La Región de Murcia registra 700.800 ocupados, la cifra más alta en un tercer trimestre. En consecuencia, 4.500 personas más tienen empleo. Sin embargo, la dura realidad es que en la Región más de cien mil personas buscan trabajo y no lo encuentran, una situación que es preciso revertir impulsando y facilitando la actividad empresarial y productiva.

La Región necesita poner en valor todas sus fortalezas para atraer inversión y talento, y reducir el diferencial negativo con la media nacional. Conseguirlo requiere el compromiso de los partidos políticos, el Gobierno regional, los sindicatos y los empresarios, para que, dejando al margen las diferencias y poniendo el futuro de la Región como el principal compromiso, se alcance un Pacto por la Región que, desde la unidad, permita conseguir del Gobierno la programación y ejecución de las infraestructuras pendientes recogidas en el documento del 6 de marzo de 2020, vitales para impulsar la recuperación regional.

Asimismo, es necesario acordar un Programa de Actuaciones con objetivos concretos a medio y largo plazo, que permita transformar las debilidades en oportunidades de desarrollo, reduciendo la burocracia e implementando los apoyos necesarios para poner en valor todas las ventajas con las que cuenta la Región.