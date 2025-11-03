Brujerías modernas

En esta época del año el ambiente festivo y comercial empuja al misterio, la brujería y las apariciones de espíritus y fantasmas. A través de invocaciones, conjuros y brebajes se ha intentado desde tiempos inmemoriales contactar con el mundo sobrenatural. Hallazgos recientes invitan a estudiar las antiguas pociones mágicas con otros ojos para desvelar el papel de las sustancias alucinógenas en los antiguos rituales y descubrir sus nuevos usos.

Una de las plantas más empleada en la preparación de pociones era el beleño negro (hyoscyamus niger), llamado a veces «hierba de las brujas» o «hierba loca». Es un vegetal venenoso que crece de forma natural cerca de asentamientos humanos. Ha tenido desde antiguo un doble uso, medicinal y psicotrópico, o como se dice ahora, recreativo para alcanzar estados alterados de conciencia. Sus componentes activos principales causan los mismos efectos que sustancias de uso médico habitual, como la atropina, empleada, entre otros fines, para dilatar las pupilas en la exploración de la retina. En dosis altas o en personas con una especial sensibilidad puede provocar alucinaciones visuales, que suelen ser muy realistas.

El beleño

Los textos medievales incluyen el beleño como un elemento de los brebajes de las brujas, en quienes parecía facilitar el contacto con seres de ultratumba en sus ceremonias secretas. Uno de sus efectos es la sensación de flotar en el aire, que es fácil asociar con los vuelos nocturnos, a bordo de escobas, del diablo, de machos cabríos o de espíritus malignos. La ingestión de estas sustancias podía provocar alucinaciones cuyo contenido, experiencias e interpretación se correspondían con las expectativas, creencias y entorno sociocultural de la época.

Desde tiempos prehistóricos, el uso de sustancias psicotrópicas era habitual en la Península Ibérica y en otros territorios. Los derivados del cannabis y de la adormidera se cultivaban y empleaban como medicinas y también para inducir estados alterados de conciencia. Igualmente, se han encontrado indicios de consumo del cornezuelo de centeno, un conocido alucinógeno.

Hasta ahora se pensaba que el beleño usado en la antigüedad clásica procedía de la recolección de plantas silvestres, sin que hubiera vestigios de su cultivo. Sin embargo, la arqueóloga Maaike Groot, de la Universidad libre de Berlín, y sus colaboradores aseguran que su cultivo era habitual en la antigua Roma.

Encontraron en un sitio arqueológico de Houten, Países Bajos, un recipiente, consistente en un fémur de cabra u oveja vaciado y provisto de una tapadera, que contenía centenares de semillas de beleño negro. El yacimiento data del siglo I de nuestra era y la conservación y almacenamiento de semillas apuntan a que la planta se cultivaba en todo el imperio romano. Hasta este hallazgo, los depósitos encontrados de semillas de esta planta para su cultivo como agente psicotrópico son muy posteriores y se remontan al siglo X.

Brujos y brujas de antaño

Un inesperado giro de guion empuja hoy a los investigadores a escudriñar los calderos de brujas y brujos de antaño. Numerosos ensayos clínicos exploran el posible efecto terapéutico de algunos alucinógenos en trastornos mentales resistentes a los tratamientos actuales. Es, más que una venganza o un retorno de los brujos, una vuelta a los ancestros y un reconocimiento de las múltiples facetas del uso de sustancias naturales para curar, para obtener placer o para acceder a estados alterados de conciencia.

Conviene recordar que el beleño negro y otros vegetales alucinógenos son plantas venenosas que hay que evitar. Añadiré que en estas y otras épocas festivas no se debe abusar del alcohol y de otras drogas. Los efectos no son diabólicos, pero sí perjudiciales para la salud física y mental.