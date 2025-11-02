Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro

La periodista Maribel Vilaplana. / Redacción

Cuando en 1996 Maribel Vilaplana acabó de presentar su primer informativo en directo en RTVE Comunitat Valenciana sus jefes y compañeros lo celebraron a las puertas del estudio. No era para menos. Tenía apenas 21 años pero ya daba muestras del temple necesario para sostener la mirada fija a una cámara sin atribularse. Sobre sus hombros llevaba el rodaje de tres años de locutora en la mítica cadena local 97.7, pero fue después, en el Canal 9 de la época 'popular', donde su rostro se convirtió durante casi tres lustros en la compañía diaria de miles de valencianos a la hora de mayor satisfacción: la de comer.

Este lunes, no se sabe si en el aperitivo o en los postres pero 29 años después, esta periodista natural de la comarca del Comtat habrá acabado su intervención en un 'plató' muy diferente al que está acostumbrada hasta ahora. Lo habrá hecho en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja y ante la prolífica jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a quien Vilaplana tiene la obligación de responder la verdad y nada más que la verdad de todo lo que ésta le pregunte sobre la polémica comida que mantuvo en el restaurante El Ventorro de València con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la trágica dana. Como testigo no puede mentir, así que todo lo que revele no solo aportará, sin duda, más luz a una de las partes más oscuras de esa jornada, sino que puede provocar una cascada de citaciones en el entorno más próximo de Mazón como escoltas o asesores. La Audiencia de València consideró hace unos días que el testimonio de la comunicadora, que ha contado varias versiones de lo que sucedió aquel día, puede proporcionar información importante a la causa, sobre todo en lo referente a la 'toma de decisiones'. Es decir, si oyó, preguntó o fue conocedora y en qué grado de lo que el jefe del Consell sabía dentro del reservado de este establecimiento conocido por sus lentejas. Si colgó llamadas, si había problemas de cobertura... No en vano, fueron casi cuatro horas codo con codo con Mazón, justo en el tramo horario donde la catástrofe se desbordaba, llevándose por delante la vida de 229 personas.

Antes de llegar a las 15 horas de ese 29 de octubre en que ambos comensales cruzaron las puertas del Ventorro, Vilaplana ya había vivido mucho. Como los funcionarios de Larra, mientras en el Palau de la Generalitat pasaban los presidentes -Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra-, la periodista de rostro acogedor y dulce valenciano, no solo se consolidaba como una de las presentadoras mujeres más estable en la pantalla en un ecosistema poblado de hombres, sino que, además, se convertía en un icono importante dentro del 'star system' de periodistas asociados a la mayoría absoluta del Partido Popular que ayudaron, directa o indirectamente, a minimizar el ruido por el accidente del metro de 2006, entre otros momentos críticos para los mandatarios de la calle Caballeros. De hecho, Vilaplana fue la presentadora del Encuentro Mundial de las Familias presidido por el papa Benedicto XVI que acogió València pocos días después de este siniestro que segó la vida a 43 personas.

"Me he reinventado muchas veces"

Justo en ese año, en 2006, la periodista ya había conseguido tanta popularidad gracias a los siete que llevaba en pantalla en Canal 9 que decidió aprovechar y rentabilizar su imagen a través de una empresa de eventos, creada por ella misma: Bencomunicat, 'especialistas en la elaboración de guiones y presentaciones de actos conducidos por Maribel Vilaplana, periodista y presentadora de los informativos de Canal 9, Notícies 9 Migdia y experta en comunicación'. Hasta el cierre de la cadena autonómica en noviembre de 2013, Vilaplana compatibilizó ambas facetas pero fue tras la bajada de persiana de Canal 9 cuando decidió reforzar su perfil de formadora y coaching en Comunicación. 'Me he reinventado muchas veces', ha explicado a lo largo de muchas entrevistas. Ahora es Consejera de Comunicación y Relaciones Institucionales y Portavoz del Levante UD pero también 'consultora y formadora en Comunicación de Alto Impacto y speaker', según expone en su página de Linkedin. De hecho, en este año post Ventorro no ha parado de trabajar, pese al paso atrás público que ha realizado desde el 29-O.

Divorciada del también periodista Xavier Carrau y madre de dos hijos, Vilaplana se enfrenta hoy a un 'directo' muy complicado, uno que jamás se hubiera imaginado cuando aquel día la citó a comer el presidente de la Generalitat pese a la alerta roja que ya se había decretado y con decenas de municipios bajo las olas de los barrancos.