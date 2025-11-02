La apoteosis del ‘showbiz’

Había una vez…

…un circo que no alegraba nunca el corazón. No es por darle la razón a Sánchez, es que la tiene. La actuación de los intervinientes en la comisión de investigación del pasado jueves en el Senado la convirtió, salvo honrosas excepciones, si no en un circo, sí en una caja de resonancia en la que lo que menos importaba era aclarar aquello para lo que se constituyó la citada comisión. «Tú pregúntame lo que quieras, que yo te responderé lo que me dé la gana» y «tú respóndeme lo que quieras, que yo te preguntaré lo que me dé la gana». Así sea algo tan relevante como quiénes y cuántos formaban la célebre tripulación del famoso Peugeot. Así se degradan las instituciones más sacrosantas de la democracia, convertidas en un tuit o en un TikTok prolongados durante cinco insoportables horas.

La economía va como un cohete…

…pero en España hay mucho pobrete. A ver cuándo el señor Sánchez deja de restregarnos a golpe de fanfarria las cifras macroeconómicas —que afortunadamente son muy buenas— para sacar pecho, y empieza a prestar atención a las condiciones de vida de los más desfavorecidos. La pérdida de poder adquisitivo, la carestía y escasez de la vivienda y otras minucias no invitan al triunfalismo. ¿No eran socialdemócratas esos señores que llevan la palabra ‘obrero’ en sus siglas? Además, lo micro acabará afectando a lo macro. Si la gente no encuentra vivienda en los lugares turísticos, pronto los empresarios tendrán escasez de mano de obra para atender sus hasta ahora prósperos negocios de hostelería. Un país es próspero cuando la prosperidad alcanza a todos.

Cuando despertó…

…la pesadilla de un presidente ignominioso todavía estaba allí. Y tardó en despertarse, casi tanto como el dormilón de Woody Allen. Que Carlos Mazón es un indeseable con nula capacidad de empatía todo el mundo lo tiene claro, incluso esos altos cargos del PP valenciano que lo aplaudieron a rabiar en el teatrillo montado la mañana del funeral de Estado por los fallecidos por la dana. Ahora Feijóo se da cuenta del lastre que supone la pertinaz permanencia al frente de la Generalitat Valenciana del no menos pertinaz comensal de ‘El Ventorro’. «Tarde piaches», que dicen en la tierra del presidente del PP, que empieza a darse cuenta de que el agujero negro en el que se ha convertido Mazón ejerce su enorme fuerza gravitacional sobre él y su partido.

El Dr. Strangelove…

…ha aprendido a amar la bomba y se dispone a cabalgarla de nuevo como hace el que está al otro lado del teléfono rojo, que a su vez galopa sobre un enorme ‘torpedo sexuá’. La máquina del juicio final parece a punto de ponerse en marcha. Solo que esta vez el estrafalario Dr. Strangelove de la disparatada película de Kubrick parece encontrarse a ambos lados de la línea. Putin luce en el escaparate un enorme proyectil, el Poseidón, una especie de gigantesco dron submarino de 24 metros de largo y capaz de portar una cabeza nuclear. Según el mandatario ruso, el Poseidón es un arma única en el mundo que no hay modo de interceptar. A ello responde Trump dando la orden al Pentágono de que se reanuden las pruebas nucleares. Todo muy tranquilizador, casi sedante.