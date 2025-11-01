Día de los Difuntos 2025: Recordar es un acto de amor

Día de Todos los Santos en el cementerio de Los Remedios de Cartagena, 2023. / Iván Urquizar

Desde hoy 30 de octubre hasta el día 2 de noviembre, nos detenemos.

En medio del ritmo apresurado de la vida, hacemos silencio para recordar a quienes ya no están físicamente con nosotros, pero siguen habitando nuestra memoria, nuestra piel, nuestros gestos y palabras.

Cada persona que amamos y se fue dejó una huella única, un eco que no se borra. En el misterio de la muerte, la vida nos invita a reconocer lo esencial: el amor no termina con la ausencia, se transforma.

El recuerdo, lejos de ser un ancla, puede ser un puente; una forma de seguir amando de otra manera.

Este día no es solo para llorar lo perdido, sino también para honrar lo vivido: las risas compartidas, las miradas cómplices, los aprendizajes que nos dejaron. Cada historia de amor, de amistad o de familia se convierte en un hilo invisible que nos sigue uniendo.

A quienes hoy sienten el vacío reciente o antiguo de una pérdida, les decimos: no están solos. El duelo es un territorio que se recorre con tiempo, con paciencia y con ternura. A veces en silencio, a veces con lágrimas, y otras con la suave gratitud de haber amado tanto que la ausencia duele.

Recordar es también una forma de esperanza. Porque cada vida que se apaga en este mundo deja encendida una luz en quienes la recuerdan. Que este Día de los Difuntos sea una oportunidad para reunirnos en la memoria, para acompañar el dolor con respeto y para celebrar la permanencia del amor más allá de la muerte.

Hoy, cada flor, cada nombre, cada vela encendida, nos recuerda que la muerte no interrumpe el amor, solo cambia su forma. Piensa que no estás solo/a en tu pérdida y tristeza porque en todos los rincones del mundo se celebra y rinde homenaje a los que se han ido.

Deseo que estas palabras te alivien y te reconcilien con tu vida y tu propósito en ella porque algún día nosotros tampoco estaremos.

Un abrazo desde el alma.