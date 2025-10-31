En Halloween, el disfraz no te exime de cumplir la ley

Cubrirse el rostro con máscaras puede ser divertido, pero si se usa para ocultar la identidad durante la comisión de un delito, la sanción se agrava / L.O.

¿Soy el único al que le parece que el año ha pasado demasiado rápido o a ustedes les pasa igual? Ya tenemos aquí Halloween, preludio de la «temida» Navidad, lo digo por la cantidad de dinero que tenemos que preparar para cerrar el año. Y encima en ese afán de abarcar todas las fiestas posibles, copiamos de nuestros lejanos vecinos, los americanos, aunque su origen sea muy anterior.

Si echamos la vista atrás, descubrimos que Halloween hunde sus raíces en Samhain, una festividad celta que marcaba el final de las cosechas y la llegada de la etapa más oscura del año. Se creía que durante esta noche la frontera entre vivos y muertos se volvía difusa. Para protegerse o rendir homenaje a los difuntos, se encendían hogueras y se realizaban rituales.

Con la expansión del cristianismo, en el siglo VIII se fijó el 1 de noviembre como Día de Todos los Santos, y la víspera pasó a denominarse ‘All Hallows’ Eve’, término del que procede la palabra ‘Halloween’. Con el paso del tiempo, aquellas antiguas costumbres evolucionaron hasta dar lugar a las actividades actuales: disfraces, calabazas iluminadas, que antes fueron nabos, y el ya famoso «truco o trato».

Hoy, la noche del 31 de octubre, Halloween llena las calles de disfraces, risas y creatividad. Sin embargo, también puede convertirse en una jornada de excesos, gamberradas o incluso hechos delictivos si no se respetan las normas básicas de convivencia y seguridad. Disfrazarse no significa tener carta blanca para hacer cualquier cosa. Por eso, conviene recordar qué actos están prohibidos durante esta celebración y los que pueden acarrear sanciones administrativas y penales. La mayoría de las acciones prohibidas se sancionan por la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana con multas de 601 a 30.000 euros, para las graves, y de 100 a 600 euros para las leves. Los comportamientos más graves, los que generan lesiones, muertes o daños, son castigados con penas de multa y prisión en el Código Penal.

1. Lanzar huevos, petardos u objetos contra viviendas o vehículos. Aunque pueda parecer una broma inocente, está tipificado como acto vandálico o daño a la propiedad ajena. Dependiendo del daño causado, puede derivar en una infracción administrativa o un delito de daños o lesiones, porque se sancionan los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública.

2. Portar o usar armas simuladas o reales. Muchos disfraces incluyen réplicas de armas de fuego, cuchillos o bates. No obstante, llevar o exhibir objetos que puedan generar alarma está prohibido por la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Si el arma es real o tiene apariencia verosímil, la intervención policial y la multa son seguras. Se prohíbe la exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, así como portar, exhibir o usar armas prohibidas, o de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aun con licencia.

3. Encender hogueras o petardos sin autorización. Halloween suele coincidir con reuniones al aire libre y el uso de fuego o material pirotécnico. Sin embargo, encender hogueras o lanzar petardos sin permiso constituye una infracción de las ordenanzas municipales y puede implicar riesgo de incendio o lesiones. En general, se prohíben las actividades relacionadas con artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los límites autorizados.

4. Entrar en propiedades privadas o edificios abandonados. El mito de «explorar casas encantadas» ha llevado a muchos jóvenes a colarse en propiedades ajenas o ruinosas. Se trata de un delito de allanamiento o usurpación, penado por el Código Penal. Además del riesgo legal, estas construcciones suelen ser peligrosas por su mal estado estructural. También se sanciona el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.

5. Beber alcohol en la vía pública o facilitarlo a menores. Durante las fiestas es común ver a grupos de jóvenes consumiendo alcohol en parques o plazas. No obstante, la Ley de Seguridad Ciudadana y las ordenanzas municipales prohíben el botellón en la vía pública. Y si un adulto facilita alcohol a un menor, puede ser denunciado por infracción grave o incluso delito de corrupción de menores. Los vendedores de alcohol a menores también se enfrentan a denuncias bastante cuantiosas.

6. Usar el disfraz para cometer actos ilícitos. Cubrirse el rostro con máscaras o capuchas puede ser divertido, pero si se usa para ocultar la identidad durante la comisión de un delito, la sanción se agrava. La normativa también permite a las fuerzas de seguridad requerir que una persona se identifique o retire la máscara en lugares públicos por motivos de seguridad. Prohíbe la ley el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no sea constitutivo de infracción penal.

7. Alterar el orden público o molestar al vecindario. Las fiestas en domicilios o locales que superan los niveles de ruido permitidos pueden derivar en denuncias por molestias vecinales o infracción de las ordenanzas de convivencia. También bloquear calles, usar megafonía o realizar pintadas o grafitis en la vía pública.

Recuerda que la responsabilidad y el civismo no pueden nunca esconderse tras una máscara. Feliz Halloween. ¿Truco o trato?