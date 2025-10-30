Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miguel H. Valverde

¿Cuánto vale la vida de una niña palestina asesinada por una bala israelí?

Destrucción en Gaza. / CRUZ ROJA

¿Una mirada, un parpadeo, un desprecio, un simple número, una pinza en la nariz, un recuerdo, o simplemente una menos?

¿Una puñalada en nuestra conciencia, un miembro amputado en nuestra memoria, una vida sesgada y olvidada?

¿O simplemente un problema menos?

Y todavía hay gente por ahí pidiendo el Nobel de la Paz para Trump. Desgraciados.

