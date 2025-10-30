Opinión
¿Cuánto vale la vida de una niña palestina asesinada por una bala israelí?
¿Una mirada, un parpadeo, un desprecio, un simple número, una pinza en la nariz, un recuerdo, o simplemente una menos?
¿Una puñalada en nuestra conciencia, un miembro amputado en nuestra memoria, una vida sesgada y olvidada?
¿O simplemente un problema menos?
Y todavía hay gente por ahí pidiendo el Nobel de la Paz para Trump. Desgraciados.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Primeras críticas al nuevo plan de movilidad de Murcia: señalan el abandono del tranvía y las pedanías
- Cerdá dice que encargó al fallecido director general del Medio Natural estudiar la viabilidad de Novo Carthago
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- El Mar Menor mejora 'de forma súbita' porque el lebeche hace desaparecer la anoxia
- Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Lorca se convierte en el epicentro del sector primario a nivel internacional de la mano de Sepor
- Beniaján, ¿un nuevo Torre Pacheco?
- Una joven de 29 años, en estado grave tras volcar con su coche en Cartagena