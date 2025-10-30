El robo del Louvre y la inseguridad del arte

La investigación del asalto al museo del Louvre se ha saldado, de momento, con la detención de dos sospechosos vinculados al robo de ocho joyas de la corona francesa, valoradas en 88 millones de euros. El botín, de momento, no ha aparecido; los dos ladrones que falta por coger, tampoco. La noticia en sí parecía de película, y de más tintes peliculeros se impregnó cuando apareció un joven de curiosa apariencia, vestido como un detective de las novelas, al cual captó un fotógrafo de Associated Press. Se llegó a decir que se trataba del investigador del caso, aunque solo era un viandante con un elegante sombrero fedora.

A propósito de la seguridad en los museos, este periódico publicó un artículo en el que, como bien titulaba, la misma está en pañales en los espacios expositivos de la Región. Dado que, de momento, no hay control de accesos ni arco de seguridad en la mayoría de las pinacotecas, sería relativamente sencillo sustraer obras o dañarlas, como hicieron los conocidos como activistas climáticos que el 12 de octubre pintaron con spray sobre un cuadro del Museo Naval de Madrid.

Pero, ¿a que penas se enfrentan estos vándalos? ¿Y los ladrones de obras de arte? Si se produce un robo de un museo sin romper vitrinas, sin ejercer violencia o intimidación, sin escalar, sin usar llaves falsas y sin inutilizar sistemas de seguridad, nos encontramos ante un delito de hurto castigado con penas de prisión de 1 a tres años; y si es en alguna de las circunstancias o medios descritos la pena será de 2 a 5 años.

En cuanto a los daños en obras de arte, el Código Penal castiga el delito de daños a bienes de valor histórico o artístico con pena de prisión que va de 6 meses a 3 años, aunque puede ser mayor si los destrozos son de especial gravedad. La Justicia puede condenar al vándalo-activista a que salga de su bolsillo la restauración del bien dañado: la responsabilidad civil.

Considero que las penas tendrían que ser más altas, para que se produzca un efecto disuasorio, esto es, que los activistas-bárbaros se lo piensen dos veces antes de perpetrar un destrozo. Los daños en bienes de valor histórico o cultural dañan valores con los que se identifican determinados colectivos o incluso civilizaciones o pueblos enteros, y actualmente sale bastante barato, penalmente hablando la comisión, de estos delitos.

Además, hay que tener en cuenta que estos delincuentes, en demasiadas ocasiones, se declaran insolventes, con lo cual alegan que no pueden asumir el gasto que acarrearía la rehabilitación de la obra de arte.

La norma también contempla la opción de pagar por los daños morales, si la dañada es una obra que resulta especialmente representativa de valores de ciertos colectivos. Las cuantías de estas sanciones pueden igualar perfectamente el valor de los bienes dañados.

Si a usted le ronda por la cabeza la idea de sustraer o dañar bienes de interés histórico o artístico, tenga en cuenta las penas de prisión y las cuantiosas indemnizaciones a las que puede llegar a enfrentarse. Que en los museos no haya medidas de prevención, a priori, no significa que no le pillen si comete el delito, porque sí que hay cámaras, alarmas y sistemas que pueden captarle con las manos en la masa.