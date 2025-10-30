Liberalismo: ¿Verdadero o falso?

¿Quién querría un presidente estrafalario, estrambótico, maleducado, que celebra los éxitos electorales entre alaridos, palmeando las manos de sus fans como si estuviera en una gala de Operación Triunfo? Está pasando y es difícil de entender. El proyecto libertario, no liberal, de Javier Milei desafió las predicciones que le auguraban una derrota en las elecciones legislativas y se impuso con el 40% de los votos. Lo más preocupante de ese tipo de liderazgo es su éxito popular. Algunas causas pueden explicarlo: una situación económica al borde del abismo, una población desesperada, un desencanto total con la política tradicional, el rastro de corrupción que han dejado los gobiernos precedentes, una situación tan deplorable en las cuestiones de la vida práctica que lleva a la gente a apostarlo todo por la eficacia, dejando a un lado las formas que legitiman una democracia.

La euforia se ha desatado en las redes. Las imágenes de Milei celebrando la victoria se mezclan con las de Trump o Bukele en un collage ideológico que algunos presentan como la nueva vanguardia de la libertad. Los tres comparten el gesto desafiante, la apelación al pueblo contra las élites, el desprecio por las instituciones y la fascinación por la autoridad. Es el rostro global de un libertarismo autoritario que crece sobre la fatiga democrática y la impaciencia social. En él se confunden la rabia con la ilusión. Pero se trata de un atajo que conduce, como siempre, a un callejón sin salida.

Frente a ese espejismo de libertad sin reglas, el verdadero liberalismo se sostiene sobre el principio contrario: el límite. No hay libertad sin ley. El liberalismo no promete salvadores ni atajos, sino instituciones fuertes, ciudadanos críticos y respeto a la pluralidad. Es el marco que hace posible la convivencia en la diferencia, la moderación frente al exceso, la verdad frente a la demagogia. Hoy está en peligro porque ha dejado de ser comprendido: se confunde con el egoísmo o con el mercado, cuando en realidad es una pedagogía de la libertad. Y si la democracia liberal se debilita, no será por sus enemigos, sino por el olvido de quienes deberían defenderla.

Solo la crítica razonada con respeto a los diferentes garantiza el progreso. Y este no puede basarse solo en la eficacia del poder ni en la fuerza de la economía. El mercado debe ser libre, pero no a costa de los derechos individuales o de la justicia social. Por eso el verdadero liberalismo es progresista. Impregnado de una voluntad de justicia, permanece alerta ante el peligro de que los lobos se coman a los corderos. Es tolerante, incompatible con cualquier forma de sectarismo. Y es ético, pues sin sólidas convicciones morales no funciona. ¿Cuáles son los valores de esos nuevos líderes? Frente a su libertarismo fanático, el verdadero liberalismo es, como escribió Vargas Llosa, «una doctrina que no tiene respuestas para todo y admite en su seno la discrepancia y la crítica, a partir de un cuerpo pequeño pero inequívoco de convicciones. Por ejemplo, que la libertad es el valor supremo y no es divisible, que es una sola y debe mantenerse en todos los dominios en una sociedad genuinamente democrática». Por no entenderlo así, fracasan todos los regímenes que pretenden estimular la libertad económica siendo despóticos. En realidad son ignorantes que creen que una política de mercado puede tener éxito con gobiernos represivos.