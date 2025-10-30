El coche fantasmagórico

EXPOSICION ALMUDI QUERIDO ANTONIO EN HOMENAJE A ANTONIO BALLESTER / Juan Carlos Caval

«No os vamos a dejar el coche», la escueta y repetida respuesta de un tal concejal de Cultura de Ceutí a la demanda de cesión temportal de una pieza del artista Antonio Ballester para una exposición, es un pretexto que no convence, pero que aplasta. Desde aquí le podríamos haber sugerido otras excusas. Por ejemplo:

—¿Coche? ¿Qué coche?

—Lo hemos enviado al chatarrero porque era demasiado realista, y una obra de arte de nuestro tiempo debe ser más abstracta.

—¿Para qué queréis un coche que no arranca?

—Hemos destruido el coche como símbolo de la lucha contra el cambio climático.

—El cochecito, leré, me dijo anoche leré, que si quería, leré, montar en coche, leré.

—¿Qué valor puede tener un coche que el artista nos vendió por un euro?

—El mejor coche para vosotros es el de San Fernando, unas veces a pie y otras andando.

—Romper una obra de arte no es delito; es una performance, es decir, una obra de arte.

—No os vamos a dejar el coche por si lo rompéis más de lo que lo hemos roto nosotros.

—El choche lo robaron los mismos que asaltaron el Louvre, que son unos máquinas.

—Un coche es un objeto del consumismo neoliberal ultracapitalista, y no podemos contribuir a la difusión del fetiche; lo tenemos guardado bajo siete llaves.

—Yo soy el concejal de Cultura y no sé nada de coches. Preguntad al de Tráfico.

—El coche está imputado y solo zurrirá ante un juez.

—A Manolo Escobar le robaron el carro, y montó un escándalo, pero esto del coche no es para tanto.

—El problema de este coche es que no tiene maletero, y no podemos mosquear más a Puigdemont.

-Yo soy el concejal de Cultura, o sea, no me entero de nada.

Cualquiera de estas explicaciones habría sido más consistente que «no os vamos a dejar el coche».