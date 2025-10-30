¿Quién se acuerda ya del cambio climático?

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump. / Leon Neal/PA Wire/dpa - Archivo

El tema estaba tan presente en la agenda de los políticos y en la opinión pública, que diarios progresistas como The Guardian tenían una sección permanente en su web para destacar noticias y artículos de opinión sobre lo que el diario británico, digno superviviente de la prensa clásica, decidió denominar ‘crisis climática’ para dotar de dramatismo al fenómeno del calentamiento global. No por casualidad este coincide con el periodo en el que la actividad humana está incidiendo de forma evidente en el equilibrio bioclimático de la Tierra.

The Guardian continúa con la sección, pero cada vez más noticias reflejan un sentimiento ajeno, cuando no la más pura y flagrante denegación, del calentamiento global. Un ejemplo es la reciente noticia de que los mosquitos han aparecido por Islandia, la primer vez que el molesto insecto vector de tantas enfermedades aparece en una latitud tan al norte, a dos pasos del Ártico. La razón principal del reciente desinterés sobre el cambio climático se atribuye a que la Administración norteamericana actual, encabezada por Donald Trump, blande un negacionismo radical, tanto en sus posiciones públicas como en sus actuaciones y, como muestra, la retirada del Acuerdo de París. Trump y su cohorte se refieren al cambio climático como si fuera una peregrina idea que se le haya ocurrido a un bebedor en la barra de un pub desesperado por hilar una conversación con alguien tan aburrido como él. Lo que también está claro en esa postura negacionista es que hay muchos intereses espurios detrás relacionados con la industria del petróleo y con querer asegurar los votos de los distritos que vivían de las minas de carbón en los Apalaches.

De paso, con la negación del cambio climático, el vengativo Trump quiere dejar en ridículo el esfuerzo de la administración Biden por impulsar las energías verdes y las industrias relacionadas con el combate contra la emergencia climática. A Trump no le gustan los molinos de viento ni la energía solar, según ha declarado. Eso me recuerda a la que chica que disparó desde una terraza a su compañeros de colegio. Cuando la detuvieron con el rifle en la azotea y le preguntaron por qué lo había hecho, respondió simplemente: «No me gustan los lunes».