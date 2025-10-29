La sanidad pública es lo que nos hace iguales

No es la educación la única política pública que nos hace iguales. Lo que nos hace realmente iguales es la salud, y es aquí donde los centros de salud y hospitales le ganan la partida a los colegios e institutos.

Miles de personas han podido estudiar una carrera universitaria o acceder a la formación profesional gracias a que sus familias no han tenido que endeudarse o hipotecarse ante una operación o un tratamiento oncológico o farmacológico de algún familiar directo.

Sería bueno que fuéramos conscientes de lo que tenemos en este país, y solo así utilizaríamos los mecanismos de la sanidad pública con más conciencia, y mucha gente dejaría de abusar de ella.

En toda España, el número de seguros privados sigue ganando adeptos, lo cual podría ser por una política tan agresiva como legítima por parte de las grandes compañías privadas, o porque una parte de la sociedad comienza a ver en la sanidad pública que no todo es oro lo que reluce, al contrario, las sombras, por culpa de algunos gestores, como está ocurriendo en Andalucía, son cada vez más oscuras y alargadas.

Aún estoy esperando que esta región reconozca, seis años después, a aquel equipo directivo capitaneado por el Doctor Manuel Villegas y el Doctor Asensio López, consejero y gerente del SMS respectivamente, por encender luces cuando el Covid las apagó.

Y es que después de leer, ver y escuchar cómo se está gestionando el caso de las mamografías en la comunidad vecina, es indudable que atravesar la mayor pandemia en los últimos cien años, no nos ha hecho más eficientes, más eficaces, más productivos y lo peor, tampoco más transparentes y solidarios.

Si algo nos enseñó la pandemia, era que hacer la guerra cada uno por su cuenta nos situaba al borde del precipicio, y que la colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones públicas sanitarias, Estado al fin y al cabo todas ellas, era la clave de bóveda para afrontar cualquier crisis, grande, mediana o pequeña.

Todos conocemos en nuestro entorno más cercano, incluso nosotros mismos, hemos tenido que utilizar los medios públicos sanitarios, tratamientos oncológicos, operaciones, pruebas diagnósticas, revisiones, vacunas, etc., todos hemos llamado a la puerta de la sanidad y jamás nadie nos pidió un euro, ni nos miró nuestra raza, sexo o si profesamos alguna religión.

Médicos, Enfermería, Auxiliares de Enfermería, Celadores, Servicio de Limpieza, Cocina, Mantenimiento, Administración, Técnicos Sanitarios, Farmacia, Seguridad, todo un mundo puesto a nuestro servicio 24 horas al día, 365 días a la semana.

¿Conocen otro servicio público más esencial que este?

Que menos que lo cuidemos, lo protejamos y lo defendamos frente a quienes quieren deteriorarlo y privatizarlo.