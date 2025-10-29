Resurrección nuclear: una evidencia y una pregunta

Cuando ya se creía más que superados los tres mitos de la energía atómica (limpia, segura y barata), resulta que hay que volver sobre el tema porque las grandes compañías eléctricas utilizan a su antojo determinados hechos, como el apagón de abril en España y Portugal, para plantear la prolongación del tiempo de uso de las centrales nucleares. Los vientos les son de alguna manera favorables con la reinstauración del trumplismo en la Casa Blanca, que ya ha decidido la renuclearización de la gran potencia, acorde con su política negacionista del cambio climático.

No obstante, lo cierto es que esa fuente de energía no es ni limpia –residuos contaminantes que pueden durar decenas de miles de años–, ni segura –Chernóbil, Fukushima e incontables ‘pequeños’ accidentes nucleares lo atestiguan–, ni barata –los billones de euros que cuestan la construcción, puesta en funcionamiento y mantenimiento de las centrales–. Además, siempre hay que tener presente que las instalaciones nucleares pueden ser usadas –de hecho, lo son– para que algunos países ingresen subrepticiamente en el ‘selecto’ club de los poseedores de bombas atómicas, por mucho que sean, o no, firmantes del internacionalmente vigente Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear y por mucho que la agencia mundial de la energía atómica (OIEA) se dedique a intentar impedir que tal cosa ocurra.

En España, el previsto para 2027 cierre de la central de Almaraz (Cáceres) ha sido hábilmente utilizado por las tres grandes eléctricas propietarias: Iberdrola (52,7%), (Endesa (36%) y Naturgy (11,3), agrupadas en la Sociedad de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), para intentar prolongar su vida útil y, de paso, dejar como papel mojado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), que prevé el desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares como continuación del acuerdo firmado en 2019 entre el Gobierno y las empresas eléctricas.

Mientras las eléctricas mencionadas –y otras menores– vienen presumiendo de sus políticas ‘verdes’ en los recibos que envían a los consumidores detallando y destacando la parte proporcional de energía no contaminante separadamente de la nuclear, han encontrado de hecho la mejor excusa para completar sus maniobras de greenwashing: el aún sin explicar total y coherentemente ‘apagón eléctrico’ del 28 de abril pasado.

Gracias a él, las eléctricas vienen desarrollando una hábil campaña de desinformación a través de los medios que controlan directa o indirectamente sobre la ‘inseguridad’ de las energías renovables para mantener sin altibajos el sistema energético general, especialmente el eléctrico. La ‘debilidad’ supuesta de las alternativas solar, eólica, geotérmica, etcétera sirve de pretexto para promover no muy encubiertamente una renuclearización del país y, faltaría más, retrocesos indudables en la desfosilización de las fuentes de energía.

Habría muchas páginas que escribir al respecto, pero hay que señalar la falacia que supone, por ejemplo, esgrimir uno de los principales argumentos. Supuestamente, la energía nuclear da ‘autonomía’ al sistema energético. Sabido es que España no produce uranio. La propia web de Foro Nuclear (lobby privado de las eléctricas productoras de esa energía) cita información de la pública Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) según la cual España tiene siete suministradores de mineral de uranio y cuatro de uranio enriquecido, «distribuidos en países geopolíticamente estables», precisa. A saber y en orden de importancia (aunque esto no lo cuenta el Foro): Rusia (38,7%), Canadá (22,3%), Kazajistán (11%), Níger (19,5%), Namibia y Uzbekistán (en menor medida). Todos muy estables, es la evidencia.

Last but not least, si los cientos de miles de millones que las eléctricas de todo el mundo (no solo las españolas) planean invertir en impedir las desnuclearización y la desfosilización energética manteniendo las centrales en cuestión se emplearan en reforzar la extensión y estabilidad del suministro de las renovables, ¿haría falta prolongar la vida útil de las ya envejecidas (al menos en España) centrales nucleares? Es la pregunta.