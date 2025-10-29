¿Qué habéis hecho con el puto coche?

Estuve ayer todo el día pendiente del teléfono por si en algún momento me llamaba alguien que dice ser concejal de Cultura de Ceutí para ofrecer aclaraciones sobre la situación en que se encuentra el coche (no un utilitario, sino una obra de arte) que el artista plástico Antonio Ballester cedió por un euro a ese Ayuntamiento. Contra mi costumbre de no atender llamadas no identificadas, respondí a varias ofertas tramposas sobre mejoras en la telefonía y la red eléctrica en la esperanza de que los responsables políticos del Ayuntamiento aludido en mi artículo de ayer dispusieran de una respuesta solvente sobre la actitud del concejal, que dio como toda explicación al comisario de la exposición Querido Antonio que solicitaba la pieza para la exposición de homenaje al artista en el Palacio del Almudí, una frase que es ya un lema sobre la ocultación de los atentados contra del patrimonio artístico:

-No te voy a dejar el coche.

Más grave es esta evidencia cuando la alcaldesa de la localidad, la socialista Sonia Almela, presume en su currículo profesional de ser licenciada en Historia del Arte y técnico en Gestión de Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural. Es decir, debe ser consciente de las consecuencias que puede tener el descuido de las Administraciones públicas en la custodia del patrimonio artístico encomendado a su cargo. Puede que el previsible deterioro o presunto mangoneo en negocios inconfesables con esa pieza no sean de su responsabilidad, pero ocultar los hechos que impiden disponer de ella para una exposición constituye una clara complicidad con sospechas que se irán agrandando hasta tanto la alcaldesa no ofrezca una versión verosímil del lema:

-No te voy a dejar el coche.

No es un asunto menor. Si el Ayuntamiento oculta los datos por los que niega la cesión temporal de una obra fundamental de un artista, podemos suponer legítimamente que en Ceutí la transparencia brilla por su ausencia en cualquier tipo de asunto que pueda resultar incómodo a sus gestores.

La pregunta es: ¿Qué habéis hecho con el puto coche?