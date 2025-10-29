¡Tanto camino recorrido… tanto por recorrer!

Un guardia civil, a las puertas del domicilio donde se encontró a la joven de Librilla asesinada. / Juan Carlos Caval

Murcia se despertaba el pasado lunes sintiendo la rabia que produce cualquier tipo de brutalidad. Experimentando la incomprensión que se siente ante la violencia de género, que nos habla del machismo que no cesa en nuestra sociedad. Sí, Murcia se levantaba el pasado lunes con la noticia de que se había producido lo que parece ser, el segundo asesinato por violencia de género, en solo unas semanas. Porque si el dieciséis del pasado mes de septiembre un hombre mataba a su mujer en El Algar, clavándole un cuchillo en el cuello, el pasado domingo, quien fue víctima de ese tipo de sujetos para quienes su pareja es de su propiedad, fue una chica de diecinueve años, asesinada en Librilla, por ese individuo que seguro piensa que la ama. Que confunde el sentido de posesión, que muchos hombres experimentan por sus parejas, con un amor que son incapaces de sentir, porque jamás se puede desear la muerte para quien se dice amar.

Y esta muerte no fue consecuencia de una discusión acalorada, incapaz de controlar. No, esta muerte se produjo, al parecer, a sangre fría, cuando, de madrugada, ella dormía, cuando no podía defenderse, en un acto de suprema cobardía por parte de este abyecto personaje.

Y es difícil expresar que se siente cuando, en este 2025, en una tierra como la Región de Murcia, de gente alejada de la violencia, además de estos dos crímenes machistas se ha tenido que vivir, también, un despreciable caso de violencia vicaria por el asesinato de Nadia, una niña de cinco años, que fue asesinada en Llano de Brujas por la pareja de su madre, como forma suprema de hacerle daño a ella. Como una muestra inhumana de machismo irredento que está latente en una sociedad que parece no encontrar el camino para ir dejando atrás una cultura patriarcal vergonzosa. Una cultura donde los hombres tienen el poder y la autoridad sobre las mujeres, encontrándose estas en una situación de subordinación. Una cultura que continúa manifestándose en instituciones como la religión, y la educación, también, entre otros muchos.

Estas cosas hacen pensar, sobre todo cuando es posible ver, en TV, una encuesta entre alumnos de institutos sobre el tema del machismo. Y hablaban de las relaciones de las chicas con los chicos. Y era preocupante oír, a estos últimos, de la manera en la que se referían a ellas. Pero más desconcierto sentimos cuando, muchas de las chicas, veían en las palabras de sus compañeros una muestra de amor hacia ellas. Hemos de preguntarnos, que educación se les está dando.

Sí, continuamos viviendo en una sociedad machista donde se mantienen las actitudes y comportamientos que parecen defender la supuesta superioridad del hombre sobre la mujer. Y el resultado de esto es la discriminación, en todos los ambientes de la sociedad en la que vivimos, que se traduce -en el colmo del disparate- en violencia de género. Una cultura patriarcal que continúa latente en muchos ambientes de la sociedad.

Solo dos ejemplos: en medicina, en España, el total de profesionales sanitarios colegiados, en 2023, era de 975.243. De estos, 302.009 hombres y 673.234 mujeres, lo que supuso un 3,4% más de mujeres que el año anterior. A pesar de la alta representación femenina, las mujeres ocupan, solo, un 28% en jefaturas de servicio.

Y también, en España, hay más mujeres periodistas que hombres, representando el 64% del total. Sin embargo, esta proporción no se traslada a los puestos de liderazgo, donde los hombres ocupan el 73% de los cargos directivos. Esta brecha de género se refleja en otros aspectos: solo el 20% de las columnas de opinión están escritas por mujeres.

Dos ejemplos de profesiones en los que parece que la mujer no sufre discriminación. Pero sí, la sufre, aunque yo nunca me haya sentido discriminada.

¡Tanto camino recorrido… tanto por recorrer!