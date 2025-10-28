Rocío Álvarez, pionera inmunóloga

Científica de reconocido prestigio internacional, Rocío Álvarez López es una mujer de fe en esta vida y en la otra. Desde su cuna en El Sabinar, aquella niña tímida, bondadosa e inteligente, que recuerda a sus padres y la centenaria casa familiar, los olores de la lavanda (su color es violeta, como su flor) y los sabores de los dulces de Navidad, comenzaba su formación y su imponente currículum. De Caravaca (de donde es Hija Adoptiva) salió a estudiar Farmacia en Granada.

Menuda, elegante, humilde, de rasgos armoniosos, frugal, transmite bondad y confianza, se adorna con la Cruz de Caravaca y una medalla de la Virgen, la que llevaba siempre su madre. Doctora en Farmacia, se volcó en la inmunología de la mano de Ricardo Candel. Sin cobrar estuvo cuatro años de guardia permanente en la Unidad de Trasplantes de la Arrixaca sin poder salir de la Región (no existían móviles, y el busca no funcionaba fuera). Moderna romántica (West Side Story es su película), se casó tarde (a los 37) y se separó temprano (antes de los tres de canónico matrimonio). Y aunque ha tenido buenos pretendientes no le quedaron ganas de reincidir.

De su padre heredó la conciencia de la igualdad. Ha viajado mucho porque fue inspectora de la European Federation for Inmunogenetic. Viena la decepcionó (no era como Sisi emperatriz), pero París le encanta: estuvo aprendiendo del Nobel Jean Dausset, a quien como catedrática de Inmunología (la primera mujer) de la UMU lo invitó a un congreso y le llevó a su bella casa de Moratalla con un grupo de amigos. Estos hablan de su infinita generosidad. Ha sido pionera como mujer en tantísimos aspectos profesionales y premiada su excelencia investigadora.

Espléndida y buena amiga: conserva a las del bachiller, a quienes desde distintos lugares reúne un par de veces al año. Altruista en su profesión y con los suyos, a quienes ha cuidado. Con cinco sobrinos no ha echado en falta los hijos. Incluida en Mujeres de la Región de Murcia, es académica de Medicina y de Farmacia y presidenta honorífica de Lyceum: cuenta con 130 publicaciones y más de una veintena de tesis de doctorado. La Comunidad autónoma de Murcia y Caravaca y su comarcan certifican su valía. Dice orgullosa que en 2016 estuvo en la recepción de los reyes el día de la Fiesta Nacional.

Lleva una década jubilada y pensaba dedicarse al encaje de bolillos. Sin tiempo para aburrirse, gusta de pequeños grandes placeres. Aconseja que no hay que dilatar las cosas: el tiempo se agota pronto.

Mujer Murciana del Año (2024), con Rocío no hay encaje de bolillos. Tiene alma transparente de admirable humanidad y ciencia.