Mazón se escribe con M de miserable, mezquino,mentiroso y muerte

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat de Valencia. / Rober Solsona/Europa Press

Cada día que sigue en el cargo de presidente de la Comunidad Valenciana, es una puñalada que reciben cada uno de los familiares de las 229 víctimas que se marcharon cuando no les tocaba.

Imagino cuando estos familiares, miles de personas, ven a Mazón siendo recibido con aplausos y abrazos por Feijóo y sus compañeros presidentes y presidentas autonómicos, sienten como si alguien les levantara una ampolla en el corazón y dejase la memoria en sangre viva.

Sigo sin entender como el líder gallego sigue respaldando, apoyando y justificando al más mezquino, miserable y mentiroso de sus presidentes autonómicos.

Mazón ha mentido, no una, ni dos, ni tres veces, su comportamiento con las familias de los fallecidos ha sido miserable, no solo por no contar la verdad, sino por tratarlos como si fueran unos pobres desgraciados resentidos, mezquino, como decimos aquí, ‘a más no poder’, y es que el presidente valenciano ha demostrado no tener nobleza en ninguno de sus actos, y su conciencia está manchada con el nombre y la muerte de 229 personas.

Mañana se cumple un año no solo de la muerte de cientos de personas que no fueron avisadas a tiempo cuando todas las alertas ya habían saltado hace horas, sino de uno de los mayores errores cometidos por las administraciones públicas, fue una puñalada a los propios servicios públicos que no supieron estar a la altura de la crisis.

Si Mazón asiste al funeral de Estado, sería como bailar encima de la tumba de nuestros muertos.

Rescato y desentierro mi memoria mientras escribo este artículo, y no tengo ninguna imagen de nuestra clase política en el momento de la tragedia ni en los días posteriores a la clase política con escobas, palas y abrazos compartiendo aquellos días tan duros con la gente que estaba buscando, unos sus muebles y electrodomésticos, otros sus fotografías y sus escrituras y muchos sus muertos.

Algunos fuimos muy criticados cuando afirmamos que la grave crisis que sufrió el mundo con la pandemia del covid-19 no nos iba a hacer mejores, sino peores, en apenas unas semanas pasamos de las palmas a los profesionales sanitarios y no sanitarios de la sanidad pública a las cacerolas, enseguida comenzaron a aflorar las miserias humanas, con hermanos, aristócratas, ex ministros y novios haciéndose millonarios a costa de la muerte de miles de personas, traficando con mascarillas en nuestras narices.

Ahora vemos como en Andalucía y su grave crisis de las mamografías vuelve a poner en el centro del escenario la descoordinación y la no colaboración entre las administraciones públicas, y cuando eso ocurre siempre pagan los mismos, hace un año con 229 muertos en Valencia, hoy con miles de mujeres en busca de tumores en sus pechos.