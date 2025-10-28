Jennifer Lopez, la señora de los anillos

Jennifer Lopez, cantante y actriz. / Redacción

Jennifer Lopez (Nueva York, 56 años) es de esas estrellas que siempre son noticia: estrene película, publique nuevo disco o diga cualquier chorrada. La neoyorquina dio una entrevista hace unos días en el programa radiofónico The Howard Stern Show en la que dijo que sus exparejas "no son capaces de amar".

"Intentaron darme las casas, los anillos, el matrimonio, todo", reconoció. Pero no lo suficiente: "No me querían. Y yo tampoco me quería a mí misma".

Si dices algo así y solo tienes dos exparejas, una está felizmente casada y otra, muerta, no hay problema. Pero si te has casado en varias ocasiones y eres conocida en el mundo entero, lo normal es que alguien te responda. El cubano Ojani Noa, marido de JLo de 1997 a 1998, estalló en su cuenta de Instagram, asegurando que a ella la han "amado"varias veces. Se dirige a ella y comenta: "Te has casado cuatro veces y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Decidiste mentirme, engañarme... Me rogaste que mantuviera el matrimonio intacto para evitar la mala prensa…".

Entre los que están leyendo esto y quien lo escribe no hay, seguramente, ni una persona que sepa a ciencia cierta si a esta señora la han querido o no, o si se ha dejado querer mejor o peor. Ahora bien, la hemeroteca nos da pistas de que su presencia puede ser tan insufrible como la de Mariah Carey.

Pocas personas pueden pavonearse de contar con una colección de anillos de compromiso como lo hace ella. Tiene seis. Nada mal para cuatro bodas. Su primer marido, el cubano, le propuso matrimonio con un anillo de diamantes talla pera de 3,4 quilates, valorado en 100.000 dólares. No duraron ni un año.

Con el bailarín y coreógrafo Cris Judd se casó en 2001 y se separaron nueve meses después. Él le regaló un diamante talla esmeralda de aproximadamente 4 quilates con una banda incrustada de diamantes en oro amarillo valorado también en 100.000 dólares.

El tercer anillo de la colección se lo regaló Ben Affleck, el más pringado, si me preguntan, ya que la boda no llegó a celebrarse y JLo no le devolvió el diamante rosa de 6,1 kilates, con un precio estimado de 2,5 millones de dólares.

A los pocos meses de dejar al actor estadounidense se casó —ya van tres— en 2004 con su amigo Marc Anthony, con el que tuvo dos hijos mellizos. El cantante latino le regaló un espectacular anillo con un diamante azul de 8,5 quilates, cuyo valor es de unos 4 millones de dólares. Al menos, estuvieron juntos algo más de una década.

El exjugador de beisbol de los Yankees Alex Rodríguez le pidió matrimonio en 2024 con un anillo de diamante de talla esmeralda de 15 quilates con un valor estimado de más de un millón de dólares. Mucho más barato que el anterior. Por lo que fuera, Lopez le dio puerta sin llegar a pasar por vicaría y quedándose con el pedrusco.

El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y Ben Affleck, después de veinte años, volvió a prometerse con la JLo y, sin haber aprendido nada, volvió a regalarle un espectacular anillo de compromiso: un diamante de color verde que los expertos valoran en entre 6 y 10 millones de dólares. Por suerte, esta vez la boda sí se celebró.

Por lo que pudiera pasar, Lopez redactó un acuerdo prematrimonial en el que se reservaba el derecho a quedarse el anillo en caso de separación. Dos años duraron. Además, y según el citado acuerdo, el marido tenía la obligación de practicar sexo con ella cuatro veces a la semana. Entre lo que hay que trabajar para mantener semejante tren de vida y las ganas constantes de retozar en la cama con la que hay que vivir con esta mujer, no descarto que fuera él quien decidiera poner fin a la relación. Para que luego te digan que no sabías amar. Pues no, señora.

Ahora es fácil de entender que uno de los grandes temas de la intérprete sea ¿Y el anillo, pa' cuando?, que comienza con la frase: "Me tratas como una princesa, me das lo que pido".

Curiosamente, que entre sus éxitos de taquilla se encuentren títulos como Planes de boda (Wedding Planner, 2001) y La madre del novio (Monster-In-Law, 2005), que giran en torno a su personaje, que siempre acaba vestida de blanco.

En distintas entrevistas, reconoció que sus matrimonios con Ojani Noa y Chris Judd (sus dos primeros) "en realidad no cuentan". "Pensé que si me casaba siempre tendría a alguien, pero no es así como funciona la vida… Es una mala razón para casarse. La correcta es encontrar a alguien que te hace mejor", explicó Lopez, una artista con un joyero que debería estar mejor vigilado que el Museo del Louvre.