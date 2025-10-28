Congreso etnográfico en Cartagena

Durante tres días la etnografía del campo de Cartagena, ha sido motivo de debate y análisis en un Congreso centrado en la sociabilidad. Al simposio celebrado en el edificio del CIM, han acudido investigadores de diversas disciplinas que han aportado enriquecedores enfoques e interpretaciones sobre los espacios de encuentro y su evolución de ayer a hoy. Tres exposiciones han acompañado las propuestas académicas y culturales presentadas; una de ellas, la muestra de fotografías del archivo municipal, reflejo de la vida cotidiana y el ambiente festivo de los pueblos. Otra, la colección de pinturas titulada Ethnos creada por la Asociación Cartagena ciudad creativa. La tercera, que estuvo integrada en el salón de grados donde se presentaron las ponencias, fue la IV edición de la exposición El campo de Cartagena en miniatura por Antonio Madrid López, un escenario para visibilizar el papel de la mujer en el ámbito rural. Asociada a esta última muestra, las hermanas Madrid Conesa presentaron una ponencia resaltando aspectos de sociabilidad del entorno agrario a través de las piezas pequeñas expuestas, destacando así el valor testimonial y artístico que como legado ha dejado la obra de Antonio Madrid. En relación a la mujer rural, cabe señalar el homenaje rendido durante la Convención a Carmen Inglés, a cuya figura el Balcón de Cristal dedicará un artículo próximamente, dado el relevante papel que ha desempeñado por la igualdad de género en las zonas rurales.

Para pensar y repensar sobre el tema, la extraordinaria intervención del catedrático Juan Ortín García, planteó una serie de reflexiones de carácter antropológico que sin duda invitaron al auditorio al análisis reflexivo. Centró la atención en los lugares destinados a prácticas de sociabilidad desde los años sesenta del siglo XX a hoy, pudiendo apreciarse como siguen siendo habituales la mayor parte de los lugares de entonces, si bien han cambiado las prácticas de sociabilidad respecto al ayer. Aludió a las significaciones internas y externas para interpretar las transformaciones, también al proceso evolutivo de los modos de vida que van redefiniendo los lugares así como sus prácticas de sociabilidad. Entre los cambios que pueden mencionarse están los relacionados con las nuevas tecnologías, la secularización, la incorporación de la mujer al mercado laboral y su salida del ámbito doméstico, la inmigración… Además, el profesor Ortín García con cierto sentido del humor hizo mención a elementos del paisaje urbano que han ido apareciendo en los últimos tiempos y que han supuesto algo de riesgo para paseantes, como son los patinetes convertidos en elementos demoniacos que a veces impiden andar tranquilamente e interrelacionarse.

Como colofón al Congreso se realizó una excursión a Los Díaz de Canteras, al Museo Etnográfico de Los Puertos de Santa Bárbara y a Eco-Turismo en Cabo Tiñoso. La experiencia puso de manifiesto cómo se puede conservar el folklore y las costumbres. Durante el lunch, una gran águila sobrevoló el cielo recordando que también hay una fauna a observar y proteger.

Finalizadas estas intensas jornadas, hay que felicitar al cronista cartagenero José Sánchez Conesa, investigador, alma mater e impulsor del Congreso celebrado. Las comunicaciones presentadas han sido de gran interés y podrán leerse en el libro de actas.