López Miras auxilia a los autónomos frente al maltrato de Sánchez

Los autónomos son el motor silencioso de nuestra economía. Son quienes abren la persiana cada día desde primera hora, quienes arriesgan su patrimonio personal para generar empleo y riqueza. Y debería ser obligación de cualquier representante público escuchar sus demandas y apoyarles en cada momento.

En el Partido Popular lo tenemos muy claro: sin autónomos no hay empleo, ni crecimiento, ni futuro. Sin embargo, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la voracidad fiscal que distingue al Gobierno que preside se ceba especialmente con los millones de españoles que con su esfuerzo contribuyen a levantar el país cada mañana.

Encima, tras propinarles sablazo tras sablazo, este Gobierno, el de la corrupción según lo ha definido su propia vicepresidenta, tiene la osadía de exigirles todavía más sacrificios. Y justamente estos días, cuando cada mañana nos desayunamos con un nuevo escándalo relacionado con el entorno personal y político del presidente del Gobierno; cuando su mujer y su hermano están a las puertas del banquillo; cuando hemos escuchado cómo sus más estrechos y cercanos colaboradores se repartían billetes de 500, 200 y 100; cuando hemos visto cómo en el despacho del número 2 del PSOE había cajas, bolsas y sobres llenos de billetes; cuando hemos sabido que la fontanera socialista Leire Díez ha intentado sobornar a jueces y fiscales… Es verdaderamente insultante que el dinero de los autónomos vaya a ir a pagar chistorras o prostitutas.

En otra vuelta de tuerca, Sánchez decidió dar la puntilla a los autónomos con un nuevo y confiscatorio sistema de cotización. Rectificó ante el clamor en contra, y sobre todo tras comprobar que no contaría ni con el apoyo de sus socios de Gobierno, aunque con otra propuesta que incluye subidas de impuestos. Una vez más, lo habitual en este desgobierno: decir una cosa un día y todo lo contrario al siguiente. Es decir, generar inseguridad jurídica.

Cada nueva norma, cada requisito burocrático, cada subida del coste laboral supone una piedra más en la mochila de quienes sostienen la economía real. Son hombres y mujeres que no piden subvenciones, sino que les dejen trabajar sin sentirse perseguidos.

Frente a la enfermiza fijación de Pedro Sánchez por los autónomos, el Gobierno de Fernando López Miras les auxilia y ayuda. Desde la Región de Murcia hemos desplegado en otras ocasiones un escudo para proteger a nuestros autónomos, especialmente frente a situaciones muy complejas, provocadas por conflictos bélicos, o por subidas de las materias primas. Ahora lo hacemos para protegerlos de quien se muestra definitivamente como su peor enemigo: el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los 2 millones de euros en ayudas al comercio de proximidad anunciados por el presidente López Miras se suman a los 700.000 ya disponibles para un sector que concentra a la mayoría de nuestros autónomos. Y no es, desde luego, la única medida adoptada por el Gobierno regional para dar oxígeno a un sector tan castigado: cabe recordar la ‘Cuota Cero Ampliada’, de la que se han beneficiado más de 2.100 personas, sobre todo jóvenes; la Oficina del Autónomo, que en un año ha atendido a más de 500 personas; o la Estrategia Integral del Trabajo Autónomo, de la que el 87 por ciento de las medidas ya se han ejecutado.

Estas iniciativas de apoyo han contribuido a que la Región de Murcia sea la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento de autónomos y llegue a superar los 105.000 trabajadores por cuenta propia. Son panaderos, transportistas, peluqueras, agricultores, hosteleros, comerciantes, técnicos y profesionales de todos los sectores. Son quienes dan vida a los barrios, a los pueblos y a las ciudades. Y detrás de cada uno de ellos hay una historia de superación y de confianza en sí mismos, en sus familias y en nuestra tierra y sus gentes.

Los autónomos no son un problema: son la solución que España debería cuidar. Necesitan un Gobierno que les defienda, les incentive y les deje trabajar.