Lenguaje político acalorado

Las altas temperaturas provocan cambios fisiológicos, en ocasiones fatales, y también psicológicos, ya que deterioran procesos mentales, como la atención, la toma de decisiones, el aprendizaje y la capacidad de comunicarse con los demás. Las olas de calor van también asociadas a aumentos de la irritabilidad, de las conductas agresivas, del número de accidentes de tráfico y de ingresos hospitalarios por algunos trastornos mentales.

Investigación de discursos

Los investigadores Risto Conte Keivabu y Tobías Widmann, del Instituto Max Planck y de la universidad de Aarhus, estudiaron en qué medida la temperatura ambiente puede afectar al lenguaje de los políticos y, en concreto, a la complejidad del que emplean en sus intervenciones parlamentarias. Se admite que tal complejidad va unida a la calidad de la comunicación, que se estudia a través de varios indicadores, entre ellos los años de educación necesarios para entender el contenido de un mensaje. Analizaron más de siete millones de discursos de unos 28.000 políticos en ocho países distintos, la mayoría pronunciados en los años ochenta y noventa del siglo pasado. Los datos de España abarcaron desde 1996 a 2018. Para valorarlos tuvieron en cuenta la temperatura media del día de la intervención, el día de la semana y el mes del año.

En los días más calurosos, con temperaturas medias superiores a 18ºC, observaron que disminuye la complejidad del lenguaje, fenómeno que no apareció durante episodios de frío, con medias diarias inferiores a 12ºC. Con datos de Alemania, de donde disponían de la edad de los oradores, encontraron que las altas temperaturas afectan más a los mayores de 65 años. A este respecto, se sabe que las personas de más edad son más vulnerables a las temperaturas extremas.

Temperatura ambiente elevada

Concluyeron que la complejidad y, posiblemente, la calidad de los discursos políticos está influida no sólo por las características del orador, el contenido concreto de lo que dice o el contexto socioeconómico, sino que también lo está por la temperatura ambiente, cuando ésta es elevada. Aunque los discursos se pronuncian en entornos cerrados, la exposición limitada a la temperatura exterior puede tener un papel destacado. Los efectos se atribuyen, en principio, a que la actividad mental es más difícil o requiere más esfuerzo, lo que se traduciría en un lenguaje más simple.

La interpretación de los datos se complica debido a otras circunstancias propias de los días de mucho calor, por ejemplo, permanecer demasiado tiempo expuestos al aire acondicionado, o la dificultad en poder disfrutar de un sueño de duración o calidad suficiente. Otro problema es que se emplean índices de dificultad lectora para analizar textos que se han expuesto de forma oral. Los problemas de dicción de algunos políticos podrían ser también un factor de confusión a la hora de valorar los resultados.

Cada vez más simple

Para algunos investigadores un lenguaje con mensajes más simples podría contribuir al aumento de la polarización y del populismo. En todo caso, determinadas circunstancias, como crisis o emergencias, pueden hacer que un mensaje simple sea más eficaz o adecuado que uno complejo. Con todo, investigaciones anteriores muestran que el lenguaje político es cada vez más simple. En el futuro, el previsto aumento de temperaturas medias puede acelerar este proceso de simplificación lingüística.

Este estudio y otros relacionados ponen el foco en los mensajes de las élites políticas. Para mejorar la vida pública suele recurrirse a clichés referidos a las audiencias, como aumentar el nivel educativo de la población o la educación en valores. Se puede añadir que los ejemplos y modelos de conducta de dirigentes y personas influyentes, sus actuaciones y la forma de expresarse son también relevantes.