Los datos que oculta López Miras

Una buena manera de analizar lo que sucede a nuestro alrededor es preguntarnos, siempre, quién se beneficia de ciertas situaciones. Con la respuesta que obtengamos será más fácil interpretar por qué pasa lo que pasa y evaluar la gestión de nuestros representantes públicos.

¿Quién se beneficia del desmantelamiento de la sanidad pública? ¿Por qué no se invierte más en ella? ¿En qué lugares de España están aumentando más las listas de espera? ¿Por qué la Región de Murcia ofrece contratos en precario a los profesionales sanitarios mientras otras comunidades ofrecen contratos estables? ¿Por qué el Gobierno regional está poniendo en peligro la salud de las mujeres?

Cuesta entender que las personas a las que elegimos para representarnos, a las que el pueblo entrega el bastón de mando para que gestione lo que es de todos, lo público, no lo haga o lo que es peor, que lo haga pensando en intereses que están muy alejados del bien común.

Puede haber a quién no le moleste perder terrenos, que gozaban de protección medioambiental, en beneficio de pelotazos urbanísticos, como quisieron hacer en Novo Carthago o en la Marina de Cope, pero seguro que no les resulta tan indiferente perder su propia salud.

Es lo que está en juego y no es una noticia nueva. El PSOE, asociaciones de usuarios, de pacientes y de profesionales sanitarios llevan años alertando de lo que está sucediendo en la Región de Murcia. Clamando contra el sobrecoste que supone el aumento de los conciertos y derivaciones a la sanidad privada de pruebas diagnósticas que se pueden hacer en la pública, muchas veces con mejores equipamientos, ahorrando dinero y, lo más importante en estos casos, un tiempo que puede ser vital para el paciente.

La atención sanitaria en otros países constituye un lucrativo negocio que sólo está al alcance de quién se la pueda pagar. Un selecto grupo que excluye a la mayoría social.

España es muy diferente, la atención sanitaria es universal y la pagamos entre todos, a pesar del ataque perpetrado por Mariano Rajoy y su copago, que intentó dejar fuera de su cobertura a amplios grupos de población. Fue un escándalo, por eso las comunidades autónomas gobernadas por el PP son más sibilinas y la están desmantelando poco a poco, intentando no hacer ruido, en beneficio de ciertas empresas que luego dan trabajo, o quizá algo más, a familiares, amigos o novios del propio político o política de turno.

El escándalo de las mamografías en Andalucía no es un hecho aislado, vemos cómo las mismas prácticas están siendo generalizadas en las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Por eso ocultan los datos, por eso abandonan el Consejo Interterritorial de Salud como si fueran una folclórica ofendida en el plató de un programa del corazón, para que no sepamos lo que pasa, para que nos fijemos en el árbol que nos enseñan y no en el bosque que hay detrás. La Región de Murcia no es una excepción.

Por los datos que sabemos, los publicados por el propio Servicio Murciano de Salud, un total de 1.479 mujeres se encontraban en la lista de espera para hacerse la mamografía prescrita por su médico ante la sospecha de que pudieran tener un tumor. De ellas sólo 111 fueron citadas en el plazo de 30 días que marca la ley. Lo más grave es que un total de 1.223 ni siquiera tenían fecha asignada. Creo que cualquier persona puede entender el sufrimiento que esa incertidumbre de no saber si tienen o no cáncer está provocando en estas mujeres y en sus familias, porque no son números, son personas.

Si los datos que publican son así, cómo serán los datos que ocultan.

El Gobierno regional lleva sin publicar los resultados del programa de cribado de cáncer de mama desde 2022, el mismo año en el que varias mujeres denunciaron incidentes en el programa, con diagnósticos de cáncer pocas semanas después de haber recibido un resultado negativo.

Todo es opacidad desde entonces, por eso desde el Partido Socialista de Francisco Lucas hemos pedido al Defensor del Pueblo que investigue las listas de espera para mamografías y la situación del programa de cribado de cáncer de mama en la Región de Murcia. Haremos lo que sea necesario para impedir que el Gobierno de López Miras siga jugando con la salud de las mujeres.