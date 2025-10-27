Beniaján, ¿un nuevo Torre Pacheco?

No son buenos tiempos para la empatía y la solidaridad con los más lejanos o los más próximos. Los pueblos en general, y las personas en particular, lo demuestran cuando la realidad los pone a prueba. Nadie se pone en el lugar del otro o intenta comprender los motivos por los que, en el caso que nos ocupa, personas de otros países y continentes se juegan la vida para intentar tener un futuro mejor.

Huir de la pobreza, las enfermedades y las guerras son causas muy lícitas y muy primitivas del ser humano. Desde que el mundo es mundo las migraciones se han basado en la búsqueda del bienestar. Incluso en el reino animal sucede. En momentos de sequía, por ejemplo, los animales marchan para encontrar un hábitat más saludable.

Hay gentes, pueblos y partidos políticos, como Vox, que aún no han entendido de qué va el mundo. Y menos aún comprenden que en un mundo global es imposible poner fronteras cuando las personas ansían llegar a tierras más benignas. La incomprensión de esas circunstancias no hace más que dividir y polarizar, con el riesgo de hacer un efecto llamada para aquellos que buscan en los episodios violentos su razón de ser. Se vio y se comprobó en Torre Pacheco con los disturbios que se produjeron en verano.

Movilizaciones

Ahora, con la apertura de un centro de menores en Beniaján puede ocurrir lo mismo. Vecinos de la localidad ya están advirtiendo de ello en publicaciones de redes sociales, ante las movilizaciones ciudadanas que se están convocando para la semana que viene. La población parece que está dividida: unos aceptan con agrado esa instalación con el argumento de que ya hay ONG trabajando en la zona con migrantes y no migrantes menores de edad sin problema alguno, sin que se hayan producido altercados reseñables.

Ese mismo argumento, el de que Beniaján ya tiene suficientes centros de acogida, es utilizado por los detractores. Hay alguno que otro que da una razón mucho más prosaica: que cerca del chalé en el que se instalará el centro de menores, gestionado por una fundación financiada con dinero público para esos menesteres, vive un familiar de una persona diputada del PP, que no quiere tener cerca un complejo de esas características.

La fundación que ha adquirido el chalé de marras es la misma que gestionaba el clausurado centro de menores de Santa Cruz, con un programa parecido al que aplicaría en Beniaján. La pregunta es obvia en ese contexto: para qué se ha cerrado el de Santa Cruz si hay que abrir uno con la misma finalidad en Beniaján y para qué se ha chapado ese complejo si a los menores migrantes se les ha llevado al albergue juvenil del Valle.

Es todo muy disparatado, impulsado por las presiones de los de Abascal que se han apuntado ese supuesto tanto (no es entendible que se jacten de ello cuando lo único que han hecho es un traslado de menores de un sitio a otro) y han quebrado la voluntad del PP, que se ha convertido en un partido insolidario y que practica la segregación racial.

División interna

También ha supuesto una división interna en esos dos partidos. Por un lado, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, que ha pedido que se cierre a los migrantes el albergue del Valle mientras esa misma formación a nivel regional saca pecho de que han logrado cerrar Santa Cruz (por cierto, que hay vecinos de la zona que afirman que la clausura se debe a que a ‘un pez gordo’ de ese partido le molestaba tener de vecinos a los menores migrantes) y no han exigido el cierre del Valle. En el PP hay una situación parecida. La Comunidad defiende el centro de Beniaján y el alcalde pedáneo, militante popular, se alinea con los vecinos que están en contra.

Además, con esa actitud lo único que han logrado es poner el foco en unos menores que están amparados por derechos universales. Beniaján puede ser un polvorín, que puede hacer mucho daño a la convivencia.