Patinetes y móviles

Más de la mitad de los jóvenes se plantea cambiar su vehículo por una bicicleta o patinete / L. O.

Ideas. Hay ideas que surgen por ahí, que incluso tienes la oportunidad de escucharlas en directo, que a mí al menos me dejan patidifuso. Cuando me llegan, no sé si proceden de consignas de algún partido político, o de algún podcast perdido en el cosmos, o de vaya usted a saber de qué cabeza pensante, pero lo que sí puedo decirles desde la edad provecta en la que me hallo, es que nunca pensé que tendría que escucharlas. Los que hemos vivido la postguerra, la dictadura de Franco, la democracia, la proclamación de los valores de libertad, fraternidad y legalidad, a la española, sí, y no a la francesa, de los que se nutre nuestra Constitución, estos ataques a la convivencia, estas ideas desnortadas, antihumanas, violentas, retrógradas, etcétera, me preocupan muchísimo.

Sin tratamiento. Una señora a mí: «Los que tienen cáncer de pulmón y han fumado deberían tener que pagarse ellos los tratamientos y no tener acceso a los de la Seguridad Social. ¿No han fumado sabiendo que es nocivo para la salud?, pues ahora que se busquen la vida». «Pero, mujer», le digo, «la Seguridad Social es para todo el mundo, y todos pagamos nuestros impuestos para mantener la Sanidad. ¿Cómo le va a decir un médico a un paciente con cáncer que, como ha fumado, no le van a dar tratamientos?». Ella, muy puesta en razones, insiste en que los de esos cánceres a la calle.

Habla mucho. Una mujer mayor que está hablando por el móvil cerca del mercado de Verónicas, a su marido, que en ese momento le está diciendo algo para que se lo transmita a la persona con la que está hablando: «¡Cállate, coño, que no oigo ‘na’! Ahora la llamas tú y le dices lo que quieras». Y añade: «Nada, hija, tu padre, que no se calla nunca».

Gran labor. ¿Qué sería de esta Región si no hubieran existido Ecologistas en Acción y algunos otros grupos que han estado pendientes de proyectos gigantescos construidos en cualquier sitio, estuviera o no protegido, de las barbaridades que se han cometido con el Mar Menor y de las que todavía quieren poner en marcha? Hay gente a la que hasta las tortugas moras le molestan, y que quiere producir y producir, sin mirar al futuro, sin querer aceptar que, si se continúa con lo que se está haciendo, sin freno alguno, nos lo cargaremos todo.

Dura formación. Estoy viendo la serie Reclutas. Aunque ya se ha tratado en cine el tema de los entrenamientos de marines en los EE UU mostrando las barbaridades a las que somete a esos jóvenes, ésta es todavía un poco más sangrante. Pero está bien hecha, y además toca el delicado tema para los americanos de que los homosexuales accedan a sus ejércitos. Tiene un ritmo muy movido y entretiene, aunque, cuando llevas un par de capítulos, te tienes que ir a You Tube y hacer un zapping, parándote en la Canción del frío, en una de sus múltiples versiones, o en un documental sobre Asia, o en algo que te lave la cabeza de tanta mala leche como destila la formación de los marines en USA.

El expresidente Valcárcel, interrogado por el fiscal anticorrupción en el juicio por el caso Novo Carthago. / Juan Carlos Caval

Lo sabía. En una tertulia de radio le preguntan a uno de los asistentes si realmente se cree que Ramón Luis Valcárcel no sabía nada del proyecto de Lo Poyo, con sus cientos de viviendas y sus campos de golf, como el expresidente ha declarado ante los jueces. «Pues claro que lo sabía», responde. «¿Cómo no lo iba a saber, si en su Gobierno nadie daba un paso sin que él diera su aprobación? Pero, oiga, que todo, absolutamente todo, pasaba por él y más cuando se trataba de un proyecto tan gigantesco». Todos los asistentes estuvieron de acuerdo, pero, claro está, que cada uno tiene derecho a defenderse del modo que crea mejor.

Historia. Estoy leyendo una historia novelada de la vida de Alejandro Magno. ¿Por qué, si ya he leído cuarenta con este tema? Pues porque en esta se profundiza mucho en su infancia, con su papá Filipo y su mamá Olimpia, que se llevaban a matarse, y con Aristóteles de profesor de Formación del Espíritu Nacional. Y resulta tener bastante interés cómo se formó el muchacho para hacer todo lo que hizo antes de morir a los treinta y dos años.

Asco. Al príncipe Andrés del Reino Unido se le están poniendo las cosas tiznadas. Ya le han quitado los títulos que ostentaba y ahora está pidiendo el personal que deje la parte del palacio de Windsor donde vive con su exmujer (¿recuerdan?, aquella a la que le hicieron una foto con un payo chupándole un pie) y con sus hijas, y que se busque casa por ahí. Todo esto me recuerda la situación de otro miembro de una Casa Real que acabó en la cárcel, y, aunque el inglés está así por ser un canalla que se acostaba con menores, y el otro por cuestiones de la pasta, pues que dan ganas de vomitar.

Peligro. Un hombre joven va con un patinete por el Carril de la Esparza de Murcia. Lleva puestos unos cascos, o sea que no oye ninguna señal acústica, y, con la cabeza baja, está mirando el móvil que lleva en la mano. Va bastante rápido. Cada día se ven más jóvenes haciendo lo mismo. Da miedo.