Cuando un ‘Zero’ es mucho

A las 12,00 de la mañana del día de la inauguración se produjo la presentación a la prensa de la exposición Carpe y los maestros Solana y Vázquez Díaz, muestra que podrá verse en la sala Glorieta Uno (Ayuntamiento de Murcia) hasta el próximo día 14 de diciembre. Sin embargo, y aunque propiamente no formo parte de la prensa, también se me había invitado al acto a través de un mensaje oficial. Pues bien, estoy seguro de que este mensaje obedecía al interés que un grupo de carcamales transmitimos, no hace mucho, sobre la necesidad de un museo del arte murciano del siglo XX, máxime cuando ya estamos a punto de acabar el primer cuarto del siglo XXI y, sobre todo, que de esas tres o cuatro importantísimas generaciones de artistas sólo pueden verse algunas obras sueltas en una única sala del MUBAM. Comisarían la muestra municipal Celina, hija de Hernández-Carpe, y Juan Bautista Sanz, mítico galerista y uno de los más importantes conocedores del arte regional del siglo XX, de ahí que junto a Manuel Fernández-Delgado, el escultor Luis Toledo y algunos otros, formara parte de ese grupo reivindicativo del arte noventista que antes citábamos. No en vano, Zero, que así se llamaba su galería, fue la primera que abrió como tal en Murcia en 1970 y por allí vimos y vivimos los murcianos lo más destacado de ese siglo: Juan Bonafé, Luis Garay, Joaquín, Planes, Pedro Flores, Ramón Gaya, Gómez Cano, Antonio Hernández Carpe, Mariano Ballester… La escultura y la pintura del siglo pasado murciano ya merecen su espacio y su reconocimiento; sólo nos falta el total convencimiento político y, claro, la pasta.