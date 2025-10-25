Pereza y cobardía

Sábado 18. GREMLINS KANTIANOS

En un reel de Instagram escucho a Elsa Punset: «Como decía el gran Carl Jung, cada mañana tienes que espantar dos gremlins de tu cama: la pereza y el miedo». La idea me resulta extrañamente familiar y le doy vueltas hasta que recuerdo que fue mi compañero y filósofo de cabecera quien me la explicó por primera vez:

—Kant piensa que la pereza y la cobardía son los dos frenos que mantienen a los hombres en su autoculpable minoría de edad; aquello que les impide atreverse a pensar por sí mismos. Lo dice en Qué es ilustración (1784).

Domingo 19. ¿ÚNICOS O EN SERIE?

No conozco a ninguna persona que se defina a sí misma como ‘perezosa’ y ‘cobarde’, más bien solemos pensar que tenemos una personalidad increíble y un pensamiento propio que nos hace auténticos y especiales. Sin embargo, si esto es así, ¿por qué somos tan uniformes en lo que al ‘deseo’ se refiere? Hoy, nuestro ‘yo interior’ nos lleva a todos a querer lo mismo: ser más guapos, saludables, hiperproductivos y exitosos.

Lunes 20. LA MUJER COMO SÍNTOMA

La cirugía estética es un ejemplo evidente de esa uniformidad en el ‘deseo’ plasmada en el rostro femenino: la misma nariz respingona en todas las caras, los mismos rellenos, los mismos labios inflamados, como señala Liv Strömquist en La voz del oráculo. Si nos sometemos a tratamientos estéticos para sentirnos bien «con nosotras mismas», ¿por qué caemos en patrones idénticos? Pues porque, como dijo Lacan, «mi deseo es el deseo del Otro».

‘Friends’ y la crisis de la vivienda En un capítulo de Friends, Rachel le propone a Ross ser su pareja de ‘emergencia’ y casarse si, cumplidos los 40, ambos siguen solteros. Como buenos veinteañeros, conciben los 40 como un horizonte de ciencia ficción, como me sucede a mí con la jubilación. Esta semana, el Ministerio de Vivienda lanzó un polémico spot que mostraba a unos jubilados compartiendo piso al estilo de Friends, solo que, en lugar de cafés y líos de faldas, la trama bien podría girar en torno a dentaduras postizas y andadores. No sé por qué hay quien se escandaliza cuando la realidad es mucho más inquietante: en el District World Summit de Barcelona, un congreso inmobiliario destinado a la élite del sector, la propuesta estrella de este año ha sido vender habitaciones por el módico precio de 80.000 euros. Pongamos que un joven de 22 años compra hoy una de esas habitaciones. Con una hipoteca promedio, terminará de pagarla en 18 años. Es decir, será propietario de 8 m² a los 40, con una calvicie incipiente y el horizonte de vivir en un piso de estudiantes el resto de su vida. El sistema parece empeñado en mantenernos en una eterna minoría de edad a través de esa precariedad que convierte la existencia en un estado de interinidad perpetua. No es de extrañar que la generación Z tenga motivos para quejarse: ser adulto hoy es un lujo reservado a unos pocos.

Martes 21. DESEO TUTELADO

Cuando nos hacemos la pregunta «¿qué quiero?», en realidad lo que buscamos saber es «¿qué quieren los demás de mí?». Nuestros anhelos más profundos son, en realidad, la respuesta a la expectativa de un sistema (el Otro) que nos quiere sumisos, tutelados y en una eterna minoría de edad.

Miércoles 22. ÍDOLOS CONTEMPORÁNEOS

No me apetece nada escribir sobre el flamante ganador del Premio Planeta, Juan del Val. No seré yo quien critique al eterno cuñado de El Hormiguero por embolsarse una paga extra de un millón de euros cortesía de Atresmedia. Sería como criticar a Sonsoles o al otro gran superventas de nuestro tiempo: el prolífico ChatGPT. Hablaré mejor de la otra gran noticia de la semana: la separación de Andy y Lucas. Es un acontecimiento terrible, un punto de inflexión en nuestras vidas. Y lo más dramático es que sigo sin saber quién es Andy y quién es Lucas.

Jueves 23. PREMIO (ESTE SÍ) MERECIDO

En la primera rueda de prensa de toda su carrera, el filósofo Byung-Chul Han, ganador del Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, nos deja titulares para enmarcar:

«Tengo la esperanza de que colapse el sistema y esto va a pasar pronto».

«Somos ganado, nos están engordando con información falsa».

«Pensamos que somos libres, pero caemos de una adicción a otra».

Y mi favorito: «Más fiesta y más siesta».

Viernes 24. MÍMESIS

«El hombre desea intensamente, pero no sabe exactamente el qué», René Girard.