Ángel F. Saura, la realidad abstracta

Montañero de vocación, espeleólogo de ocasión, aventurero a su modo, andarríos y explorador urbano. Curioso sobre todo lo que hay, hasta debajo de las piedras. Y siempre con su cámara al cuello, como un abalorio imprescindible, por lo que pudiera saltar. Esto último es ya común hoy, pues cada cual lleva un móvil en el bolsillo, pero en los 70/80 pudiera haber parecido una extravagancia. Bendita extravagancia. Gracias a ese apego la Murcia de esas décadas ha quedado fijada en sus archivos, y esto al margen de las rutas que establecen los hechos, las noticias y el reporterismo de encargo. Su mirada personalísima ha sido motivo y guía central de sus flashes, de modo que ha registrado paisajes, personas, acontecimientos encontrados al paso y galerías hoy sorprendentes de todo cuanto tenía lugar en el espacio urbano.

No hay nombre con cierto protagonismo en cualquier actividad pública a quien no tenga registrado, en pose o ‘pillado’ en su rincón: personajes populares, habitantes de la noche, músicos, pintores, toreros, modistos, camareros, personal indeterminado. Y sobra decir que con sello propio, de tal manera que uno mira una de esas fotos y advierte a la vez al fotografiado y al fotógrafo: «Esta foto es de Ángel Fernández Saura». Inequívoco.

Por esto sorprende la exposición que acaba de inaugurar en la Biblioteca Regional, un conjunto de imágenes abstractas, ajenas por completo al reporterismo de calle. En apariencia. Porque la sorpresa es doble: están realizadas a lo largo de los 80/90, en paralelo a la actividad por la que es más conocido. Y detrás de esas abstracciones no deja de haber un motivo hiperrealista al que ha realizado una aproximación tan extrema que de ella surge una sugerencia vaga respecto al objeto pero muy consistente como imagen que funciona por sí misma. Saura exprime así la realidad hasta conducirla a una abstracción sugestiva, muy potente.