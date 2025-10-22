TRAGSA se cuela en la administración pública regional

Los interinos siguen cayendo a borbotones mientras la empresa pública TRAGSA, que es prácticamente ya como una administración paralela, comienza a ser contratada en puestos de la comunidad autónoma. Blanco y en botella.

Empezar a que veamos con normalidad que los compañeros y compañeras de al lado sean de una empresa como TRAGSA, es el mayor error que estamos cometiendo, y mientras eso ocurre, la ley de simplificación administrativa sigue su camino sin que nadie levante la mano o pegue un puñetazo en la mesa.

Hay demasiados intereses, económicos, sindicales, políticos y hasta de reparto de plazas, para que esto funcione correctamente, y esto es posible ‘gracias’ a que todos los agentes implicados quieren su parte del pastel público.

Técnicos a precio de Auxiliares Administrativos

Es una auténtica vergüenza que terminando el primer cuarto del siglo XXI, sigamos con estructuras administrativas de mediados del siglo XX.

Las últimas oposiciones a Auxiliar Administrativo están siendo un claro ejemplo de que la administración quiere técnicos a precio de auxiliar, más aún, no es la primera, ni la segunda, ni tan siquiera la tercera vez, que denuncio que es una pura contradicción que todavía exista el cuerpo de auxiliares administrativos, tanto académicamente (existe un grado en FP de Administración) como laboralmente.

Hay centenares de auxiliares en puestos de gestión, hay servicios donde hay varias personas haciendo la misma función, exactamente utilizando los mismos programas, y mientras uno o dos son técnicos de gestión A2 o C1, el resto de compañeros y compañeras, son C2.

Alguien debería empezar a poner sobre la mesa una profunda reestructuración de la administración pública. Mientras se cojan atajos, teniendo a técnicos pagándoles como auxiliares, o echando interinos por la puerta de servicios mientras meten a empresas públicas con encomiendas de gestión por la cocina, el resultado será siempre el mismo.

Tratar la administración pública como si fueran capataces de un cortijo, es como poner al zorro a cuidar de las gallinas.