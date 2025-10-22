El tiempo en que creíamos en los Planeta

Siempre tuve un gran respeto por el fundador de la editorial Planeta, el desaparecido José Manuel Lara. Quizás porque tiendo a admirar a la gente capaz de ver lo que otros no. Y él supo ver –cuando en este país se leía muy poco– que eso de vender enciclopedias podía ser un buen negocio. Tan buen negocio, que desde la venta y compra de libros y una pequeña empresa, fue capaz de expandir un imperio editorial por los principales países de habla hispana, siendo capaz de ver también, la importancia de instituir un premio para los escritores españoles, creando el Premio Planeta en 1952, que ganó Juan José Mira con el título En la noche no hay caminos, y que el paso del tiempo convirtió en el premio literario mejor dotado del mundo –un millón de euros– incluso por delante del Premio Nobel de Literatura

Recuerdo la vez que me compré la ‘colección de los Planetas’. Andaba buscando mi camino por la lectura y qué mejor que hacerlo de la mano de escritores y escritoras como, por ejemplo, Ana María Matute y su obra, Pequeño teatro. Una novela escrita por esta autora en 1943, cuando solamente tenía 17 años, y que fue publicada en 1954, cuando con 28, ganó la tercera edición del Premio Planeta.

Continúo conservando aquella colección de libros premiados, distinguibles fácilmente en las estanterías porque, al contrario de los editados ahora, todos tenían la misma tipografía, la misma fajita de color amarillo donde se informaba al lector de la dotación del premio, de los ejemplares vendidos hasta ese momento y de las ediciones del mismo. Todos aquellos libros tenían el mismo sello editorial: imposible confundirlos. Y sí, gozaban de un gran prestigio que, año tras año, fomentaban escritores como Manuel Vázquez Montalbán, Juan Marsé, Jorge Semprún, Jesús Torbado…nombres que figuran en esa parte de la colección que yo compré, porque mis gustos literarios fueron por otros derroteros y ya no continué con la colección emprendida hacia años: solamente los adquiría, si el escritor, o escritora de cada edición, me interesaba.

Y ciertamente, prosiguieron interesándome muchos de esos premios que firmaron, por ejemplo, Gonzalo Torrente Ballester, con Filomena a mi pesar; Soledad Puértoles, con Queda la noche; Antonio Gala, con El manuscrito carmesí; Antonio Muñoz Molina, con El jinete polaco… y tras ellos vinieron, Vargas Llosa, Camilo José Cela, Fernando Delgado, Alfredo Bryce Echenique y Rosa Regàs, entre otros.

Pero de pronto dejaron de interesarme, o no tan de pronto. Quizás cuando el ruido alrededor de ellos se producía más en los medios audiovisuales que en las tertulias literarias de prestigio, porque el Grupo Planeta no se quedó solo en la edición de libros, supo ver otros caminos de negocio y lo importante que para su empresa era su presencia en ellos, porque no hay nada mejor que contar con tus propios medios de comunicación para que tus escritores sean una constante en esos medios.

No, no podemos obviar que este grupo se ha convertido en el accionista de referencia de Atresmedia: cuenta con las cadenas de televisión Antena 3, La Sexta, Onda Cero, radio, y la productora DeAPlaneta, siendo también accionista del diario La Razón.

Y puede ser coincidencia –el ser humano tiende a ser mal pensado–, pero Sonsoles Ónega, comenzó, en 2022, a presentar el programa Y ahora Sonsoles en Antena 3 -tras fichar por esta cadena y abandonar Mediaset- y en el 2023, un año más tarde, resultaba ganadora del premio Planeta con Las hijas de la criada. Y, en 2025, Juan del Val, el último premio con Vera, una historia de amor, aparece en el programa de su mujer, Nuria Roca, en LaSexta y en El Hormiguero de Antena 3.

Pues qué quieren que les diga… muy estético, no queda: un poco oscurillo, sí.

Pero hubo un tiempo en que creí en los Planeta.