Te llegó la hora, Sánchez

Jueves, 30 de octubre, a las 9 de la mañana, en el Senado del Reino de España. Allí te esperamos, Pedro, que ya te llegó la hora. La hora de comparecer ante una comisión de investigación sobre tu corrupción, la de tu familia, la de tu gobierno y la de tu partido. La hora de dar la cara ante la cámara de las Cortes Generales, que jamás se rinde ante tu indignidad. La hora, en definitiva, de que tengas que dar las explicaciones que hurtas de continuo al pueblo español.

Porque lo que la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y la Justicia están sacando a la luz habría hecho caer a cualquier gobierno decente hace años. Ya no se trata de que seas un mentiroso compulsivo, ni un hipócrita sin escrúpulos que usa y abusa en beneficio particular de los bienes públicos, sino de que respondas públicamente ante las investigaciones que apuntan a gravísimos delitos cometidos por tu entorno más inmediato: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, entre otros.

Un abuso de poder continuo y sistemático en provecho propio del dinero de nuestros impuestos, que se concreta en que hoy tienes encarcelados, procesados o imputados a tu mujer, tu hermano, tu fiscal general del Estado, tus dos últimos números 2 del PSOE e infinidad de altos cargos de tu gobierno. Demasiado que digerir para cualquiera con un mínimo de decencia, aunque toda España sepa que ese no es tu caso.

Pero también suponemos que los tuyos intentarán hacerte pasar el trago de la forma más liviana posible. De los 7 grupos parlamentarios que componemos la Cámara, solo 3 comparecemos habitualmente en la comisión: el mixto, el socialista (que nunca pregunta, solo hace alegatos defendiéndote) y el popular, que se ha convertido en el indiscutible ariete democrático en esta lucha sin cuartel que estamos librando los honrados contra los sinvergüenzas. Las otras 4 formaciones, todas socias tuyas de investidura (independentistas catalanes y vascos en sus diferentes versiones), ni siquiera han asistido al más de centenar de sesiones que ya hemos tenido en esta auténtica pasarela de la corrupción socialista en que se ha convertido la comisión de investigación del Senado. Aunque estamos convencidos de que el jueves 30 sí vendrán todos a echarte una mano, ¿o no?

Eso hará que tengamos una comparecencia larga, pues cada grupo dispone de 50 minutos para realizar sus interrogatorios, que suponemos que se convertirán en auténticas sesiones de baño y masaje cuando les toque el turno a tus amigos. Se ve que conviven a gusto con la corrupción mientras puedan seguir desangrando a nuestra patria con tus continuas cesiones. Qué suerte tienes de que a tus socios del nacionalismo, mientras llenen la buchaca, les importe muy poco aquello del dime con quien andas y te diré quien eres…

Menos mal que al final estará el Grupo Parlamentario Popular para darle dignidad al tema ante el derroche previo de vaselina que esperamos. Porque son la barbaridad de más de 2.000 millones de euros presuntamente ‘distraídos’ de dinero público los que actualmente están siendo objeto de investigaciones criminales en las múltiples tramas organizadas por los tuyos (compras de mascarillas, adjudicaciones de obras públicas, rescates de Air Europa y de Plus Ultra, hidrocarburos, la cátedra fake de Begoña y así hasta un largo etcétera). Y no dudes de que el PP, como siempre, será el único que te hará sudar la gota gorda. No mereces menos. Ah, y que no se te olvide: el Código Penal (en tu casa debéis de estar estudiándolo mucho últimamente), establece dos obligaciones: la de comparecer ante la Comisión y la de decir la verdad a cuanto se te pregunte. Sabemos lo que te van a costar ambas cosas -en especial la segunda-, pero recuerda que no cumplimentarlas está castigado con penas de prisión. Y a estas alturas, con lo que tienes por delante en materia de desfalcos de dinero público pendientes de juicio, creo que no te merece el riesgo de sumar el falso testimonio al listado de las penas que os podrían caer. Consejo de amigo. Nos vemos el día 30.