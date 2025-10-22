Sin esfuerzo no hay paraíso

Mientras el régimen en nuestro país sigue comprando con dádivas y privilegios los votos de trabajadores, funcionarios, pensionistas y arrendatarios a la vez que castiga ferozmente a emprendedores y propietarios, la realidad de las dos economías hegemónicas del planeta se basa en el trabajo duro y una competencia implacable entre empresas y empleados. Los estadounidenses trabajan 1.800 horas al año, muchas más de las 1.600 horas efectivas de los europeos según datos de la OCDE. La cifra anual para China es desconocida, pero la norma son 49 horas semanales.

Personalmente soy partidario de una actitud más relajada ante el trabajo y el esfuerzo laboral. Creo que el bienestar mental contribuye a la felicidad personal y a una mayor productividad, y eso es bueno para todos. Pero la cruda realidad es que los Estados Unidos y China están haciendo pinza en la economía global, con su capacidad de innovación tecnológica por parte del primero y por su potencia manufacturera por parte del segundo. Lo más dramático es que (al margen de los choques de cornamentas) las economías chinas y norteamericanas son plenamente complementarias.

Los americanos diseñan artilugios fantásticos que los chinos son capaces de fabricar de forma eficiente. El resultado son productos irresistibles a precios competitivos. Entre los dos no dejan apenas espacio para la industria europea y la que queda está en franca retirada. Esto es lo que comprobamos cuando vemos como España se erige en la economía europea que más crece debido a su industria turística y de restauración, alimentada por una política de puertas abiertas a la inmigración.

Otro aspecto diferencial de las dos economías hegemónicas es la existencia de un Estado de bienestar mucho más reducido que el europeo. El que China se autodenomine como país comunista es un espejismo que oculta la realidad de un gasto social (pensiones y Salud) que no supera el 5% en cada uno de estos dos epígrafes. Eso suma un 10% como máximo, en un país donde la indemnización por despido no existe, de igual forma que no hay ningún tipo de subsidio de paro. Por su parte, Estados Unidos gasta solo un tercio del PIB, lejos del 45% de media en Europa. Así no hay quien compita.