Una conversación particular

Lunes, a las 13.10. Una soleada mañana cualquiera en la ciudad, pero esta es el 20 de octubre. Un individuo entra en una oficina pública en el mismísimo centro de Murcia. Sube los diez peldaños de la entrada, pasa bajo el detector de metales, se acerca al mostrador y pregunta a uno de los tres funcionarios –dos de ellos repantigados en sus sillas, el otro de pie– que allí se encuentran por un trámite que quiere realizar y sobre el que tiene dudas.

Uno de ellos, con el mismo aspecto de zagalón que los otros dos, le indica con normalidad que no tiene más que usar cualquiera de las dos máquinas enfrente del mostrador, apenas a unos tres metros de distancia. El hombre da las gracias y a ellas se va.

Mientras ejecuta el farragoso trámite electrónico no puede evitar oír la desinhibida conversación de los tres muchachos funcionarios. Hablan alternativamente entre ellos al tiempo que observan sus respectivos teléfonos móviles. Aproximadamente, el diálogo es este:

– Mira, aquí está lo de los lingotes de oro de Zapatero que cobraba en Venezuela.

– Por eso sigue Ábalos de diputado, por todo lo que sabe.

– El oro fue para poner a Pedro Sánchez de presidente del PSOE.

– Aquí tenía que venir Trump, que es el único que pone firme a Sánchez.

– Y tenía que pasar lo que en Singapur, que hace cinco años era el país más corrupto del mundo y dijeron que el que robe, fusilado; y la familia, a la cárcel.

Acabado el trámite, el individuo en cuestión se gira, dice hasta luego y sale a la calle Ceballos desde la Comisaría de Policía Nacional tras haber escuchado a los tres zagalones uniformados como cualquier miembro de ese cuerpo, preguntándose si estarán entre el 21,3% de españoles que piensa que los años de la dictadura franquista fueron «buenos o muy buenos». Eso refleja la encuesta ad hoc del CIS. Pero ya sabemos que Tezanos... En fin, huelgan los comentarios.

Nota bene: el «individuo en cuestión» es el arriba firmante.