Trump se presentará en España a las elecciones generales

No se preocupen aquellos seguidores de Donald Trump en España, el excéntrico presidente norteamericano ha decidido también presentarse a las próximas elecciones generales en España. Así que quien quiera votarlo, podrá hacerlo.

Si alguien está de acuerdo en aumentar hasta el 5% nuestro gasto en defensa, echar a miles de empleados públicos a la calle, privatizar la sanidad fomentando y apostando por los seguros privados, y que quien tenga dinero, tendrá medicinas y quien no mala suerte, si cree que la educación debe ser privada y pagada frente a la pública, si considera que un trabajador que es echado a la calle de manera improcedente no debe tener indemnización alguna, si el derecho a la huelga debería estar restringido o si la libertad de expresión se censurará bien con motosierra o lanzallamas, podrá votarle.

Si está de acuerdo en acabar con el sistema público de pensiones, en meter a la cárcel a independentistas, a los de Bildu y hasta Puigdemont sin más, en expulsar a los inmigrantes sin papeles como lo están haciendo en EE.UU., sin preguntar, a puñetazos y empujones, en convertir las patrullas ciudadanas en patriotas con derecho a tomarse la justicia por su mano, en menospreciar a la mujer y que abandonen sus luchas por la igualdad, podrá votar a Trump en España.

Si está de acuerdo en convertir la amenaza en moneda de cambio, en perseguir al diferente, en que el colectivo LGTBIQ+ regrese al armario, en volver a encerrar el euskera, el galego o el catalán en el cuarto oscuro, en que sea el chulo del barrio el que sea nuestro alcalde pedáneo, que el repetidor decida quién sale al recreo, en dejar que Israel siga matando inocentes, podrá votar a la franquicia española de Trump en nuestro país.

Si está de acuerdo en que lo del cambio climático, a pesar, no solo de las evidencias científicas, sino que llevamos años sufriendo sus catastróficas consecuencias, es una invención de los progres, si cree que el grave problema que tiene el Mar Menor se soluciona apostando aún más por la agricultura intensiva, si está de acuerdo en las políticas arancelarias que tanto perjudican a nuestros agricultores, no se preocupen, en cuanto Pedro Sánchez convoque elecciones, podrá votar por las políticas económicas, sociales y laborales de Donald Trump.

Así que estamos de enhorabuena en este país, algunos podrán poner en sus balcones junto a la bandera española, la norteamericana.

Y es que ya lo decía el gran Berlanga: «Americanos, vienen a España gordos y sanos, (yo añadiría –rosados-) viva el tronío y viva un pueblo con poderío…».