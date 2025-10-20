El tranvía ¿descarrilará de nuevo?

Puede que a la tercera vaya la vencida. La prolongación del tranvía al barrio del Carmen y al sur de la ciudad para conectarlo con la Arrixaca, el hospital más grande la Región, es un sueño que el municipio de Murcia lleva acariciando y deseando desde que se inauguró el primer tramo hasta los campus universitarios y hasta los centros comerciales, al norte de la ciudad, demostrando una vez más que existe un desequilibrio evidente entre los dos polos cardinales del casco urbano.

Ahora, el Ayuntamiento de Murcia ha vuelto a sacar de la chistera la contratación para hacer el anteproyecto que debe llevar ese tren ligero al Carmen y posteriormente hasta el resto de zonas del sur del municipio. Esta es la tercera vez que los administradores políticos capitalinos lo intentan, aunque tampoco es que se hayan dado mucha prisa.

Desde que el exalcalde socialista José Antonio Serrano, en la pasada legislatura y al borde de la campana anunciara que se había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes para su financiación (era campaña electoral), ha llovido lo suyo y la lenta burocracia y la haraganería administrativa han hecho de las suyas. Como siempre, las cosas de palacio van despacio.

Protocolo para la ampliación

El 14 de octubre de 2024, hace un año, el alcalde, José Ballesta, y el secretario de Estado de Transportes firmaban el protocolo para el plan de viabilidad encaminado a hacer realidad la prolongación del tranvía. Un año después, los populares se descuelgan con la aprobación de la licitación para el anteproyecto.

"El Colegio de Caminos puso encima de la mesa la idea de que se eliminara totalmente el tráfico privado por Gran Vía, una incógnita que en estos momentos no ha sido despejada por el actual estudio informativo que lleva aparejado el anteproyecto de ampliación"

Después, en abril de este año, se suscribía con la Comunidad Autónoma otro protocolo para hacer realidad el proyecto. Muchos protocolos encima de la mesa por la elevada cuantía de los trabajos: más de 92 millones, una cantidad que la Administración local, no muy boyante económicamente, puede sufragar en solitario.

El tranvía ya iba previsto en los estudios del Plan General de Ordenación Urbana y en el Plan de Movilidad presentado hace lustros por el entonces alcalde Cámara, a quien solo le dio tiempo de hacer una línea, la del norte. La idea de llevarlo al sur quedó durmiendo y en 2012, se volvió a rescatar por el entonces concejal de Trafico Javier Iniesta, que incluso lo presentó para la recogida de alegaciones. La tramitación de recursos concluyó en 2015.

Se presentaron por parte de colegios profesionales y ciudadanos cerca de mil alegaciones, que nunca fueron contestadas. En ese anteproyecto, el tren ligero, en su segunda línea hacia el sur, tendría dos kilómetros, pasaría por el Puente Viejo y llegaría al Paseo Corvera, un itinerario muy parecido al que se ha presentado en estos momentos por parte del Gobierno local actual.

Descarriló de nuevo la idea, aunque se llegó a decir que las obras comenzarían en unos meses y que costarían menos de 60 millones de euros, treinta menos que el presupuesto actual. Y eso que se haría sin catenaria a la vista, un problema añadido para la prolongación debido a que habría que hacer transporte en la Redonda.

Algunas de las alegaciones fueron muy interesantes, como la del Colegio Oficial de Biólogos que propuso un carril bici paralelo al tranvía dejando solo un carril para el tráfico rodado. El Colegio de Ingenieros de Caminos fue más allá y puso encima de la mesa la idea de que se eliminara totalmente el tráfico privado por Gran Vía, una incógnita que en estos momentos no ha sido despejada por el actual estudio informativo que lleva aparejado el anteproyecto de ampliación.

Tráfico por el Puente Viejo

También se presentaron alegaciones vecinales preocupadas por el cierre total al tráfico del Puente Viejo, una clausura que siempre ha sido polémica y que en estos momentos habrá que superar. Tampoco ahora se ha despejado la incógnita de qué papel jugará el autobús con la ampliación del tranvía y en la movilidad urbana. La Comunidad Autónoma tampoco ha desvelado si sigue apostando por el tranvía como elemento vertebrador de la movilidad en Murcia y su área metropolitana. De hecho, la ampliación a Molina de Segura está paralizada pese a que se aprobó la contratación de un estudio preliminar.

A estas alturas de 2025, y con todo lo que ha llovido, el tranvía debería haber llegado al Carmen y a la Arrixaca y al Campus de la Salud, un complejo que carece de conexiones adecuadas y de una movilidad sostenible. La gran incógnita es si el tranvía volverá a descarrilar por tercera vez. Por nadie pase.