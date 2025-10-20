López Miras salva vidas que Sánchez pone en riesgo

La Región de Murcia ha vuelto a sufrir otro episodio de lluvias torrenciales e inundaciones tras el paso de la dana ‘Alice’. Y ha quedado de nuevo patente que el Gobierno de Pedro Sánchez ni está ni se le espera, y que si solo ha habido daños materiales ha sido gracias a que tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos han actuado con previsión y al pie del cañón desde el primer momento.

Porque ha sido la anticipación del presidente Fernando López Miras la que ha evitado males mayores y ha salvado vidas que había puesto en peligro la inacción de Pedro Sánchez, sobre todo con las obras de defensa contra las inundaciones que tanto tiempo llevamos pidiendo. Y, además, de no haber sido por el trabajo de los ayuntamientos de los municipios afectados, no se les hubiese garantizado el acceso a agua potable a las 100.000 personas de la Región que se vieron de un día para otro, y sin previo aviso, sin suministro de agua corriente con la que poder realizar actividades tan básicas como beber, limpiar, cocinar o ducharse.

El PSOE parece lamentar que no se haya producido ninguna desgracia personal para utilizarla políticamente contra el Gobierno regional, pero todos los servicios de emergencia de los ayuntamientos y de la Comunidad han funcionado y, en consecuencia, la dana solo ha causado daños materiales en la Región. Ahora su estrategia pasa por pretender desviar la atención de la responsabilidad del Gobierno de Sánchez en la falta de infraestructuras para contener los efectos de las inundaciones.

"Ha sido la anticipación del presidente Fernando López Miras la que ha evitado males mayores"

Porque hace años que se sabe cómo parar las inundaciones: por medio de obras de defensa que están recogidas en planes aprobados y de obligado cumplimiento. Y también sabemos que va a haber más episodios de lluvia torrencial, y que van a ser más intensos y frecuentes, pero el Gobierno de Sánchez, que es el competente, no hace nada de lo que tiene que hacer.

La única administración que sí actúa en la materia es el Gobierno regional. Como ejemplos, la construcción de 14 tanques de tormentas en el entorno del Mar Menor, o la reconfiguración de 30 millones de euros de fondos FEDER para destinarlos a nuevas infraestructuras hidráulicas en la Región.

En cambio, ¿dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez cuando se le necesita? ¿Para qué sirve además de para generar confrontación y división, o para que unos cuantos se lo lleven crudo?

Como consecuencia de la negativa de Sánchez de acometer las obras de defensa, la entrada de arrastres en uno de los canales de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla llevó a la interrupción del suministro de agua potable a los vecinos de la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor. Un corte que, además de dejar sin agua a 100.000 vecinos, se produjo sin comunicación previa, y que dificultó que los ayuntamientos y vecinos, además de comercios, hospitales, centros de salud o colegios, pudieran prepararse ante la situación que se avecinaba.

Una vez más, el Ministerio de Transición Ecológica, del que depende la Mancomunidad, ha dejado huella en la Región de su inoperancia e incompetencia. Menos mal que los ayuntamientos sí han sabido estar a la altura y se han volcado para asegurar el acceso de sus vecinos al agua potable. Eso sí, sin ninguna ayuda de la Mancomunidad, que tampoco ha ofrecido ninguna alternativa. Estamos convencidos de que, si hubiesen sido municipios catalanes o vascos los afectados, Pedro Sánchez les habría entregado garrafas de agua en persona.

El agua que llega a las casas no la gestiona el Gobierno regional ni los ayuntamientos, sino el Ejecutivo central, a través de la Mancomunidad. Y para que una situación así, inconcebible en un país desarrollado en pleno 2025, no se repita, el Gobierno de Sánchez debería también reforzar los medios técnicos, materiales y humanos de la Mancomunidad. Lo que pasa es que está más pendiente de los Tribunales que de los problemas de los ciudadanos.