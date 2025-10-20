López Miras carece de humanidad

El Partido Popular de la Región de Murcia está tan acostumbrado a mentir que pretende hacernos comulgar, una vez más, con ruedas de molino. Su última ocurrencia, por llamarlo de alguna manera, es intentar convencernos de que cerrar el lugar en el que vivían cuarenta y siete niños y jóvenes, el Centro de Menores de Santa Cruz, es algo bueno para ellos y ellas. Pretenden que la ciudadanía crea que sacarlos de su entorno, de su colegio, de sus amigos, separarlos de los profesionales que los atienden y que constituyen su única familia es una decisión que toman por su propio bien. No puede haber mayor falsedad. Que pregunten a cualquier psicólogo, a cualquier pedagoga, a cualquier maestro, o simplemente a cualquier persona con sentido común, si esto es así, que la respuesta será justo la contraria, pero eso ya lo saben.

No están pensando en el bienestar de los menores, están vendiendo a los niños y niñas a cambio de votos, en concreto de los que necesitaba el Gobierno de López Miras para sacar adelante sus presupuestos autonómicos. Y aquí no sé qué da más pavor, si la exigencia de la ultraderecha de ir contra menores de edad por motivos racistas, o que el Gobierno de esta Región acepte esas condiciones sin el más mínimo remordimiento, demostrando su absoluta carencia de ética. Curioso, cuando menos, que los que se erigen como presuntos adalides de la moral tradicional y que se pirran por tener una foto en todas las procesiones, luego sean los que menos valores cristianos demuestran tener.

Sabíamos que no tenían ética, ahora ya sabemos que tampoco tienen moral.

"La deriva ultra en la que está envuelto el Gobierno regional se traduce en una preocupante falta de humanidad"

La deriva ultra en la que está inmerso este Gobierno regional, que no sabe cómo parar la sangría de votos por la derecha, se traduce en una preocupante falta de humanidad e incluso de decencia que podría haber sido perfectamente evitable.

Tenían la alternativa, podrían haber sacado adelante los presupuestos, incluyendo medidas que beneficiaran a la inmensa mayoría social. El secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ofreció a López Miras el apoyo de los diputados y las diputadas socialistas para poder aprobar los presupuestos autonómicos sin tener que ceder a los chantajes de la ultraderecha. No había líneas rojas, simplemente no aceptar las barbaridades que les pedían llevar a cabo. Lo hicimos por una cuestión de responsabilidad con los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Región, pero no pudo ser porque el Partido Popular rechazó, desde el primer momento, esta posibilidad.

López Miras escogió arrodillarse ante Abascal y ya es indistinguible de la ultraderecha. Lo hemos visto en Torre Pacheco, en Jumilla y lo vemos ahora en el castigo inmerecido a los menores y trabajadores del centro de Santa Cruz.

Estas son las prioridades del Gobierno de la Región de Murcia: hacer más difícil aún la vida de los menores sin familia que tiene tutelados la Comunidad Autónoma.

Sabemos que sus prioridades no coinciden con las que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de esta Región que, tras treinta años de Gobierno del Partido Popular, siguen cobrando los terceros sueldos y las terceras pensiones más bajas del país, no pueden comprar una vivienda, se dejan más de la mitad del sueldo en pagar un alquiler, sufren las interminables listas de espera de la sanidad pública o mueren esperando su ayuda a la dependencia. Personas cuyos hijos e hijas pequeños van a colegios sin climatizar o se tienen que ir fuera de la Región porque aquí les faltan oportunidades y no se retiene el talento.

Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia seguiremos trabajando por toda la ciudadanía con más responsabilidad, si cabe, porque somos conscientes de ser la única alternativa posible a la deriva ultra que está arrastrando a esta Región.