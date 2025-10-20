Antelo logra en Santa Cruz la victoria del sentido común

El cierre del centro de MENAS en la pedanía murciana de Santa Cruz representa mucho más que una decisión administrativa: es un triunfo del sentido común, de la coherencia política y del compromiso con los vecinos. Es, ante todo, la demostración de que cuando la razón y la firmeza se imponen sobre la improvisación y el dogma ideológico, los resultados llegan.

Durante años, José Ángel Antelo ha sido la voz que no se ha callado, la que ha mantenido el rumbo cuando otros optaban por el silencio o la ambigüedad. Su trabajo constante, su convicción y su capacidad para sostener un discurso firme frente a la presión política y mediática han sido decisivas para alcanzar este resultado. No ha sido fruto del azar, sino de una labor seria, rigurosa y perseverante.

Vox Murcia, bajo su liderazgo, ha demostrado que la política puede hacerse desde la verdad, sin complejos y sin plegarse a intereses ajenos al bienestar ciudadano. Frente a los intentos de normalizar lo inaceptable, Vox ha mantenido una línea clara: defender a los ciudadanos, proteger la convivencia y garantizar la seguridad de nuestras pedanías.

"El liderazgo de José Ángel Antelo ha marcado un antes y un después en la forma de hacer política en la Región"

Mientras tanto, otros preferían mirar hacia otro lado. El PSOE, a través del delegado de Pedro Sánchez en la Región, Francisco Lucas, intentó amedrentar a quienes defendían a los vecinos, llegando incluso a dar instrucciones ilegales a la Guardia Civil con el único objetivo de intimidar a los que alzaban la voz. Y el Partido Popular, con su habitual doble discurso, vendía a toda la Región que el cierre del centro era imposible… hasta que el acuerdo presupuestario con Vox demostró, una vez más, que sí se podía.

Ni unos ni otros amedrentan. La constancia y la firmeza acaban siempre imponiéndose.

La sociedad murciana reconoce el valor de esa perseverancia. Santa Cruz ha recuperado la tranquilidad que nunca debió perder, y lo ha hecho gracias a la suma de dos factores imprescindibles: la determinación política de José Ángel Antelo y el apoyo de unos vecinos que, con serenidad y firmeza, han sabido mantenerse unidos en defensa de lo que es justo.

Lo ocurrido en Santa Cruz demuestra que Vox es capaz de transformar la realidad incluso sin ocupar el poder, gracias a su firmeza, su coherencia y su compromiso con los murcianos. Su influencia política es ya una evidencia en la Región. Imagínense lo que podría lograrse si Vox gobernara en Murcia, con la fuerza suficiente para aplicar sin trabas las políticas que hoy solo puede impulsar desde la oposición. Ese es el horizonte que muchos ciudadanos esperan y que cada día está más cerca.

En cuanto a José Ángel Antelo, su trayectoria política apenas ha mostrado una parte de su potencial. Su firmeza, su capacidad de trabajo y su visión estratégica lo sitúan como una figura esencial en el futuro político de la Región de Murcia. Antelo no ha alcanzado su techo; lo que viene por delante será, sin duda, decisivo.

Porque cuando la política se guía por principios y no por cálculos, cuando se trabaja con convicción y no con miedo, se consiguen resultados que transforman la realidad. Vox no busca el aplauso fácil, busca eficacia, orden y justicia. Y Santa Cruz lo acaba de demostrar.

El liderazgo de José Ángel Antelo ha marcado un antes y un después en la forma de entender la política en la Región de Murcia. Ha demostrado que la coherencia y la firmeza no solo son compatibles con la cercanía, sino que son su mejor expresión. Junto a Santiago Abascal, ha marcado un punto de inflexión histórico en esta Región: antes de ellos, la política se movía entre la resignación y el cálculo; después de ellos, entre la determinación y la esperanza. Todavía queda mucho por definir, pero una cosa está clara: el proyecto de Vox en la Región de Murcia está más vivo que nunca, y lo mejor está por venir.