Una región tercermundista

El alarmismo que el Gobierno pretende inducir en la población ante la emergencia climática encierra una profunda contradicción. Porque si es cierto que estamos sufriendo las consecuencias devastadoras de un cambio del clima imparable, ¿por qué no se hace nada para paliar sus efectos en una de las zonas más sensibles a estas alteraciones climáticas, como es la vertiente mediterránea?

Pero hay más interrogantes que convendría despejar antes de alumbrar ese gran pacto político anunciado por Sánchez, según el cual todas las fuerzas representativas deben unirse para hacer frente común contra la amenaza apocalíptica que se cierne contra la humanidad. Por ejemplo, cómo es posible que en un país desarrollado, como sin duda lo es España, haya ciudades costeras con sistemas de alcantarillado defectuosos, que vierten al mar todo tipo de porquería cuando arrecia la lluvia en otoño. Lo mismo cabe decir de la falta de obras hidráulicas para encauzar los caudales de las ramblas y afluentes cuando se producen fenómenos tormentosos masivos, otro problema que agrava las consecuencias de la gota fría cuando tiene lugar con especial virulencia, como ocurrió en Valencia el año pasado.

Sigamos con más preguntas pertinentes. Los municipios costeros murcianos (como los del resto de España) ingresaron auténticas millonadas con los desarrollos urbanísticos aprobados durante los años de la burbuja del ladrillo. ¿En qué se ha invertido ese dinero? Porque, a tenor de lo que vemos cada año en San Javier, San Pedro del Pinatar o Los Alcázares, en saneamientos urbanos, desde luego que no.

El Ejecutivo regional murciano está en quiebra y bastante tiene con pagar los gastos fijos sin verse obligado a echar la persiana, por lo que la puesta en marcha de un vasto programa de inversiones para paliar los efectos de las lluvias torrenciales queda descartada. En cuanto al Gobierno central, la prioridad es contentar a los socios parlamentarios en las regiones donde gobiernan, por lo que tampoco cabe esperar un esfuerzo presupuestario destinado a nuestra tierra. De hecho, cuando coinciden los colores de ambos gobiernos tampoco vemos aumentar significativamente las inversiones en la Región, señal de que, para los grandes partidos nacionales, Murcia es un asunto irrelevante en términos políticos, con todo lo que eso lleva consigo.

Debemos resignarnos, pues, a seguir en el furgón de cola del desarrollo, aunque eso suponga un riesgo importante para las propias vidas de los ciudadanos que, si las previsiones gubernamentales se confirman, va a ir agravándose con el paso de los años.

Es intolerable que una semana después de las últimas lluvias haya cien mil personas sin agua potable en sus viviendas y negocios. Pero esto es Murcia y lo que no es aceptable en otras partes de España, aquí resulta habitual.

Lo que ocurre aquí interpela a los dos grandes partidos, los únicos que han detentado los gobiernos de España y de la Región de Murcia y en cuyas manos siguen ambos Ejecutivos en la actualidad. La rivalidad en tantos asuntos y el hecho de que el partido gobernante sea aquí una fuerza llamada a la permanente frustración electoral no ayuda a que se tomen en serio las necesidades de los que vivimos en esta parte de España.

El drama es que, aunque Gobierno y autonomía esten en manos del mismo partido, la esquizofrenia climática lleva a perpetrar auténticos disparates, como la supresión de miles de hectáreas cultivadas para montar instalaciones fotovoltaicas, la voladura de presas para devolver los cauces a su estado inicial o la prohibición de eliminar la vegetación en los cauces para no perjudicar a la fauna de los ramblizos.

El precio del fervorín climático es tener que hacer cola para llenar una garrafa de agua potable, como si estuviéramos en el África austral. Pero lo mejor de todo es que haces una encuesta y todo el mundo está a favor de luchar contra el calentón global, cueste lo que cueste. Así nos va.