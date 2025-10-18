Sábado 11. Open to love

En un podcast femenino descubro que las mujeres de hoy rechazan a los hombres que no ‘estén trabajados’. Una de las tertulianas, una feminista de misa diaria, lo explica así: «Yo es que estoy muy ‘trabajada’, mis horas de terapia me ha costado. Por eso exijo a los hombres esa reciprocidad, que vengan con sus ‘traumitas’ trabajados de casa».

Lo que más me inquieta de la tertulia no son las altísimas expectativas de las mujeres, que esperan más de los hombres que del mismo Dios, sino el empleo insistente del verbo ‘trabajar’. Es como si para algunas personas el amor implicase un esfuerzo, casi una penalidad obligatoria. Como si compartir la vida con alguien fuese una entrevista de trabajo perpetua, donde uno debe mostrar siempre su ‘mejor versión’ y ofrecer la respuesta correcta a la embajonante pregunta: «¿Dónde te ves dentro de diez años?».

Domingo 12. Manosfera

Los podcasts masculinos también revelan los abismos insalvables que separan a ambos sexos en nuestra era. Rollo Tomassi, gurú de la ‘manosfera’, aconseja a sus seguidores seguir la regla del 1-3 para seducir a una mujer: por cada tres llamadas que reciban de ella, solo deben contestar a una. Esto, según Tomassi, la mantendrá insegura y ansiosa, dejándola en una posición de inferioridad con respecto al hombre ‘alfa’.

También aconseja la técnica del ‘take away’, que alardea de practicar con su propia esposa: cuando Tomassi llegaba a casa, le daba un beso, hasta que ésta se acostumbró. Así que él dejó de hacerlo (se quedaba quieto y en silencio), propiciando que ella fuera a su encuentro y dominando su comportamiento. No hay que ser un lince para darse cuenta que Tomassi es un alma encerrada en la cárcel de tus propias angustias: una persona asediada por el miedo y la falta de confianza que ve a su pareja como una amenaza que hay que manipular y dominar.

Todos venimos de España Tengo el (des) honor de haber pisado por primera vez la ‘Tierra de las Oportunidades’ en la era de Trump y el supremacismo blanco. Por eso mi sorpresa fue mayúscula al descubrir que, en Nueva York, el idioma dominante a pie de calle es el español. La élite estadounidense -la que se oculta en los rascacielos- habla en inglés, pero los trabajadores de la construcción, camareros, personal de limpieza, vendedores ambulantes, niñeras y propietarios de tiendas hablan con orgullo la lengua de Cervantes. La sensación de sentirme en casa fue incluso mayor al alojarme en Union City, una ciudad a veinte minutos de Manhattan, con una población de 65.000 habitantes, de los cuales el 80% son hispanos. Tras dos días allí, mi compañero y yo entablamos amistad con un señor latino que nos suministraba cerveza en la tienda de la esquina. -Ustedes son europeos, españoles ¿verdad? -nos preguntó. -¿Cómo lo sabe? -¡Vale! -contestó sonriendo, aludiendo a esa expresión tan nuestra, poco común en América latina-. Yo soy de El Salvador, pero también soy español, porque al final todos venimos de España, ¿no es verdad? La frase de Lorca se vuelve un eco: «El español que no conoce América no sabe qué es España». (En la imagen, dos mujeres latinas, con el skyline de Nueva York de fondo, hacen el trayecto de vuelta en el bus 156, que conecta Manhattan con Union City, en New Jersey. Foto de la autora).

Lunes 13. Incendio forestal

El amor es de todo menos orden, planificación y control. Es un incendio forestal. No se puede forzar, es huidizo y siempre te desborda. Es contradictorio e imperfecto, te llena de energía y te deja exhausto. No sigue horarios ni se somete a la lógica; implica perder la cabeza, salir de fiesta los lunes y madrugar los domingos. Es la irrupción de otra realidad que no podemos explicar y que desafía cualquier norma; un mundo donde dos encuentran sentido en el caos.

Martes 14. Filósofo en el caos

«Si tienes razones para amar a alguien, entonces no lo amas», Slavoj Žižek.

Miércoles 15. Unicornios

Unicornio 1: startup que supera los mil millones de dólares y no cotiza en bolsa.

Unicornio 2: nombre que reciben las mujeres bisexuales dispuestas a tener un trío con parejas heterosexuales monógamas.

Unicornio 3: en la jerga de las agencias de búsqueda de pareja, el hombre que cumple con todos los ‘checklist’: sueldo, altura, estatus, etc.

Jueves 16. Crash

«Educar a adolescentes es como ver un accidente de coche a cámara lenta», mi compañero al salir del trabajo.

Viernes 17. Una canción

Just the two of us

We can make it if we try

Just the two of us

You and I

(Bill Withers, 1980)