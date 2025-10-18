Opinión | Nos queda la palabra
Golpe a golpe
Verso a verso.
¿Y si tener al frente de las comunidades autónomas a dirigentes que no apuestan por los servicios públicos tiene también sus ventajas, como la de despertar al conjunto de la ciudadanía, incluido a los propios dirigentes, sobre su importancia vital?
Gracias, Mazón. Ganas me dan de pagarte la cuenta de tu opípara comida si no fuera porque ya costó 229 muertes. Aunque los aplausos te reciben en las visitas que realizas a Murcia, afortunadamente nuestro presidente López Miras no ha seguido tu ejemplo y ha tomado el primero las riendas de las últimas riadas del desayuno a la cena, pasando por la comida.
Al golpe del agua, el verso de la prevención y la atención inmediata ante cualquier problema.
Gracias, Mañueco. Ganas me dan de invitarte al próximo carnaval de Cádiz, aunque imagino que te dio tiempo de conocer hasta la médula de esa hermosa ciudad mientras ardían las no menos bellas Médulas en Castilla y León.
Al golpe del fuego, lamentablemente, parece que no sigue ni el verso de un acuerdo global de todas las fuerzas políticas ni el fortalecimiento presupuestario del servicio de bomberos. Tendremos que seguir quemándonos en los recortes salvajes en extinción y en la lucha contra el cambio climático, pero tu negligente actitud permite, al menos, que el tema siga candente.
Gracias, Moreno. Tu afán de no causar ansiedad a las mujeres advirtiéndoles de que debían pasar un segundo reconocimiento, para descartar el cáncer de mama, ha supuesto no solo el fallecimiento de alguna de ellas sino, genial, una revisión de todos los programas de cribado. Eres un caballero andaluz, sí señor.
Al terror del cáncer, el verso de nuestra sanidad pública.
Nos queda Ayuso, pero la realidad es que me rompería el artículo, pues los tres presidentes anteriores comienzan por M, y, asimismo, de ella es imposible aprender nada. Ni en lo bueno ni en lo malo, pues, creo yo, las residencias de mayores siguen igual en toda España. Y mira que ella las golpeó, escribiendo los 7.291 versos más tristes posibles.
